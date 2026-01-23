ЗАРЕЖДАНЕ...
Първите участници в една от най-красивите кампании в Пловдив вече се записаха, очакват се още 80
80 са останалите свободните места, за които тече кандидатстване до 26-и януари. Заявления могат да подават всички желаещи кандидати, с изключение на вече класираните. Одобрените търговци ще бъдат уведомени до 12 ч. на 28-и януари, а до 8 ч. на 29-и януари те трябва да потвърдят дали ще участват в кампанията тази година.
Ако са останали свободни места, те ще бъдат обявени на 30-и януари. За тях ще се кандидатства до 13-и февруари. Класираните за тях търговци могат да потвърдят участие в кампанията за продажба на мартеници до 18-и февруари. При непотвърждение за участие, мястото остава свободно и не се предоставя за ползване.
Търговците на мартеници могат кандидатстват през сайта на Община Пловдив и бутона "Подаване на заявления за продажба на мартеници 2026“. Там са описани редът за провеждане на кампанията, условията за участие на заинтересованите лица, сроковете за участие, отделните етапи – част от процедурата, определянето на ползвателите на местата общинска собственост, изискванията към преместваемите съоръжения, които бяха определени със заповед от края на миналата година.
