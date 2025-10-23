ИЗПРАТИ НОВИНА
Първата работилница по научна илюстрация в Пловдив стартира на 1 ноември
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 23:20 / 23.10.2025
©
Под ръководството на художничката и научен илюстратор Деница Пенева в Природонаучния музей ще се проведе."Рисуване на земеродно рибарче“

Регионалният природонаучен музей – Пловдив и Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори (ДАФНИ) обявяват първата по рода си в града, работилница по научна илюстрация – "Рисуване на земеродно рибарче“.

Събитието ще се проведе на 1 ноември 2025 г. от 11:00 ч. в изложбената зала на музея, под ръководството на художничката и научен илюстратор Деница Пенева. Тази специална работилница ще разкрие пред участниците тайните на научната илюстрация – изкуство, което съчетава прецизността на науката и изразителността на художественото майсторство. Темата "Рисуване на земеродно рибарче“ ще даде възможност на желаещите да се потопят в света на една от най-пъстрите и вдъхновяващи птици в България.

Работилницата е подходяща за възрастни и за деца над 13 години, без значение от предишен опит. Необходим е само интерес към природата и желание за творчество. Всички участници ще работят с професионални материали – висококачествени акварелни бои и специална хартия, осигурени от организаторите.

Продължителността на работилницата е 3 часа, таксата за участие е 35 лв.

Местата са ограничени. Необходимо е записване, което може да бъде направено на телефон +359 876 025 278.

С тази инициатива Пловдив поставя началото на нова традиция – творческа среща между науката и изкуството, която събужда любопитството и любовта към природата. Събитието е първа стъпка в създаването на поредица от инициативи, чрез които Регионалният природонаучен музей – Пловдив ще даде възможност на посетителите да опознаят природата по един нов, вдъхновяващ и творчески начин.







