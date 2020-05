Пълна мъгла около Hills of Rock 2020

© Plovdiv24.bg Никаква яснота няма към момента дали знаковият за Пловдив фестивал Hills of Rock ще се проведе тази година, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Музикалната проява, събираща хиляди фенове на рока, беше одобрена по отворената покана "Наследство" на ОФ "Пловдив 2019" за финансиране в размер на 350 000 лева, което е със 100 000 по-малко от поискания размер. Парите са малка част от наградата "Мелина Меркури", дадена на Пловдив за домакинството на инициативата "Европейска столица на културата 2019".



Фестивалът трябваше да се проведе през юни, но заради извънредното положение организаторите от "Фест Тийм" ЕООД посочват датите 24-26 юли.



"Очаква се тази седмица да се подпишат договорите. По-големият въпрос е ще могат ли да се организират групите" - коментира лаконично Стефан Еленков. По думите му, организаторите са поставили на масата всички варианти - както за провеждане, така и за отлагане на фестивала. Продажбата на билети в eventim не е преустановявана, тъй като няма причини за това.



Наскоро зам.-кметът Илия Кирчев, който е ключовата фигура в УС на "Пловдив 2019", тъй като от него зависи подписването на договорите за културните прояви, заяви, че дори да отпаднат всички ограничителни мерки от извънредното положение, хората ще пътуват по-малко и ще избягват струпвания на големи групи, а хотелите ще работят с ограничен капацитет. Това означавало, че заложените събития и фестивали едва ли ще се проведат в пълния си обем и съответно - ще се постигне желаният ефект. Кирчев е категоричен, че по договорите няма да се дават авансово пари.



Проектът "Hills of Rock" е продължение на реализирания през 2017-2019 г. "Plovdiv Music Festival". За три години той се утвърди като едно от най-очакваните музикални събития в Пловдив и страната. "Фест Тийм" ЕООД притежава правата над марката Хилс ъф Рок/Hills of Rock.