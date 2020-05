© Рок фестивалът Hills of Rock се отлага за догодина, съобщи за Plovdiv24.bg Стефан Еленков от "Фест Тийм" ЕООД.



Решението за отсрочването е взето заради противоепидемиологичните мерки във връзка с коронавируса и ограниченията за провеждане на културни събития на открито с допустима заетост до 30% от капацитета на мястото. "Това прави невъзможно осъществяването на фестивала през юли 2020 г. Несъмнено, здравето е най-висшият актив, който днес ценим повече отвсякога" - посочват организаторите в обръщение към феновете на рока.



Новите дати ще зависят от ангажиментите на изпълнителите, каза Еленков. Всички закупени билети за изданието на Hills Of Rock 2020 ще важат без презаверка за догодина. След обявяването на новите дати и всички артисти за Hills Of Rock 2021, тези, които няма да имат възможност да посетят фестивала, ще могат да върнат своите билети в определен период.



Припомняме, че за провеждането на Hills of Rock се отпускат 350 000 лв. от Програма "Наследство" на фондация "Пловдив 2019". Предстои да бъде подписан договор с организаторите от "Фест Тийм" ЕООД, в който ще има анекс за отложената дата.