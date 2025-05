Танци на открито в центъра на Пловдив между 22 и 24 май

© Открита танцова програма и пет урока по хип-хоп, електро, кръмп и нови градски стилове предлага първото издание на безплатната програма One Dance City. Тя ще проведе на открито в центъра на града в периода от 22 - 24 май, а пилотното издание включва класове на артисти от Франция, Индия, Великобритания и Южна Африка. Програмата от открити събития, насочена към всички граждани и гости на Пловдив, се осъществява от екипа на Фондация ЕДНО с подкрепата на Община Пловдив.



На 22 май от 19:00 часа на специална сцена пред сградата на Община Пловдив (пл. Стефан Стамболив") началото поставя спектакълът “LEVEL UP" на френския хореограф Амала Дианор. Той адаптира творбата за открити локации за директен досег на публиката с танците, които превземат социалните мрежи и младото поколение. Проектът събира 11 виртуозни танцьори от цял свят, създавайки за зрителя енергично пътешествие през най-новите вариации от Индия, Южна Африка, Европа и САЩ. Брейкденс и денсхол, хип-хоп и електро, и още стилове се смесват на площада в зрелищен коктейл, за да ни напомнят, че може просто да примирим различията си и да се радваме на живота.



Преди и след спектакъла “LEVEL UP", всички желаещи могат да се включат в 35-минутни отворени танцови класове с артисти от компанията на Амала Дианор, идващи от Йоханесбург до Калкута и от Париж до Лос Анджелис. Първо, от 18.00 часа на 22 май пред Община Пловдив, Марион Алзиу, която е творчески асистент на Амала Дианор, ще предложи на участниците загрявка и упражнения на танцови движения от спектакъла. След края на “LEVEL UP", около 19:35 часа, ще започне и вторият танцов урок за деня по хип-хоп нов стил, воден от танцьора Джордан Джон Хоуп. Хоп-хоп нов стил е танцов език, който разнообразява познатите хип-хоп танци с енергични движения на ръцете, гръдния кош и движения от други стилове.



На 23 май програмата продължава с танцови класове с предварително записване за професионалисти, напреднали и любители, които ще се проведат в Дом на културата “Борис Христов". Информация как да запазите своето място ще намерите тук.



Първи в програмата на 23 май от 10.00 до 12.00 ч. е класът на Санграм Мухопадхяй, индийски танцьор, базиран в Калкута. Той ще представи клубни танци, като уакинг, воугинг и електро, но и характерни за индийската култура движения. Фокусът е върху жестикулацията и движението на ръцете, включително хастас - жестове с ръце, които се коренят в индийските неокласически танцови форми. След това, между 12.30 и 14.00 ч, отново в ДК “Борис Христов", ще се проведе уъркшоп по южноафриканска панцула и други танцови форми, воден от Кгоцофаланг Мавундла, южноафрикански хореограф и танцьор.



Вечерната програма на 23 май отново е пред ДК “Борис Христов", където от 20.30 часа ще се проведе танцова демонстрация и официално парти с DJ Авир Леон и всички танцьори от компанията на Амала Дианор. Авир Леон е френски композитор с уникален, омагьосващ глас, който твори между алтернативен хип-хоп, експериментална електроника и соул. Преди да стане музикант, той е бил танцьор, а това придава на уникалната му музика неукротим физически ритъм. В продължение на десет години Авир Леон композира оригинална музика за спектаклите на Амала Дианор.



На 24 май в ДК “Борис Христов предстоят още два класа. Първо, между 11.00 и 12.00 часа, Шанел “Тали" Фъргюс, която работи в Лондон между танца, пърформанса и други изкуства, ще запознае участниците със своята оригинална практика, фокусирана върху импровизацията. Тали гостува в Пловдив като част от Visiting Artist Programme за обмен на таланти, подкрепена от ЕС. След това е ред на семинар, посветен на драматургията в сценичните изкуства. Водещ на класа, който ще започне от 12.30 ч., е британецът Алистър Лоуни. Той оформя работата на Two Destination Language в продължение на 15 години в сътрудничество с Катерина Радева и други артисти. Семинарът е предназначен за хореографи, танцьори и създатели на спектакли.



Предстои да бъде оповестена допълнителна информация за танцова програма със свободен достъп.



One Dance City е нов проект, с който Община Пловдив и екипът на Фондация ЕДНО целят да запознаят масовите публики с богатството на съвременния танц напълно безплатно. Като едно от най-динамичните сценични изкуства в Европа, съвременният танц все по-често се пренася на открити градски локации, за да бъде още по-достъпен и завладяващ. Програмата е насочена към всички поколения и хора без оглед на танцови умения и опит, за да привлече онези, които никога не са се срещали с това изкуство.