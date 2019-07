© виж галерията Hills of Rock без съмнение се превърна в едно от най-обичаните и очаквани музикални събития! Над 40 000 човека и тази година изпълниха територията на Гребния канал в Пловдив и изживяха неповторими фестивални емоции с разтърсващите изпълнения на Disturbed, Whitesnake, Garbage и още над 40 български и чуждестранни артисти!



След невероятния успех за трета поредна година, имаме удоволствието да съобщим, че Hills of Rock ще спази традицията и от 3 юли (сряда) ще пусне в продажба специални промоционални тридневни билети за фестивала през 2020 година. Първите 1 000 билета са на изключително атрактивната цена от 80 лева!



Скоро очаквайте информация за едни от най-големите световни звезди, които ще видим на Hills of Rock догодина, съобщават организаторите.



След официалното потвърждение на датите за 2020 година и обявяване на поне един хедлайнер, всеки закупил промоционален билет отново ще има на разположение 10 дни, в които да го върне, ако няма възможност да присъства.



Промоционалните тридневни билети могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim, както и онлайн на www.eventim.bg.