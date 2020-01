Една от най-популярните хеви метъл групи в съвременната история идва в Пловдив!

© Slipknot ще бъдат хедлайнери на Hills Of Rock 2020 в Пловдив! Концертът ще се състои на 26 юли (неделя) на Гребната база в града под тепетата. Американската група е сред най-популярните хеви метъл групи в съвременната световна музикална история. Още от формирането им през 1995 година в щата Айова, те постигат не само невероятни успехи с проектите си, но се превръщат и в идоли на няколко поколения.



През август 2019 година излиза новият албум на Slipknot "We Are Not Your Kind", който е шестият студиен запис в кариерата им. Считан за един от най-добрите албуми на бандата, той оглавява класациите Billboard 200 в САЩ и Albums Chart в Обединеното кралство, и заема челни позиции в чартовете на десетки държави по света. Сингълът към албума, Unsainted, се превръща в глобален феномен и видеото към него става номер едно в стрийминг платформите по света за 24 часа, като събира над 60 милиона гледания в Youtube само за няколко седмици.



Вокалистът Corey Taylor споделя: "Чувството да сме отново на турне в Европа е несравнимо! Без значение колко пъти се връщаме, винаги усещаме нужда да свирим там отново и отново. Едно е сигурно – публиката в Европа винаги е една от най-добрите в света!“



Slipknot включват и България в европейското си турне и за щастие американската банда ще гостува за пръв път у нас на Hills of Rock 2020! Фестивалът ще се проведе за четвърта поредна година, на Гребен канал Пловдив, на 24, 25 и 26 юли 2020 година.



Припомняме опцията, че всеки, закупил промоционален билет, има на разположение 10 дни от днес, 17.01.2020 (петък) до 26.01.2020 (неделя) включително, в които да реши дали има възможност за присъствие на обявените дати на фестивала - 24, 25 и 26 юли 2020 година. В противен случай, може да върне билета си на мястото, от което е закупен. Поръчаните билети онлайн, могат да бъдат върнати в офисите на съответния билетен оператор.



От днес, 17 януари 2020 година, в продажба са тридневни билети за фестивала Hills of Rock 2020 на цени:



- 120 лв – от 17.01 до 29.02.2020;



- 140 лв – от 01.03 до 30.04.2020;



- 160 лв – от 01.05 до 30.06.2020;



- 180 лв – от 01.07.2020



В продажба от днес влизат и еднодневни билети за отделните фестивални дни, които ще бъдат на цена 100 лева.



Съвсем скоро очаквайте информация за още групи, които ще видим на Hills of Rock 2020!



Билети за фестивала Hills of Rock 2020 могат да бъдат закупени от мрежата на Eventim, както и онлайн на www.eventim.bg.