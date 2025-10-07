© Plovdiv24.bg виж галерията Министърът на образованието Красимир Вълчев откри изцяло обновената сграда на студентско общежитие "Чайка 1". Ремонтът е осъществен със средства по Програмата на МОН за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития. На събитието присъстваха областният управител проф. Христина Янчева, изпълнителният директор на "Студентски столове и общежития“ ЕАД Сергей Миланов, представители на студентските съвети, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Програмата на МОН за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития е за над 300 милиона лева и цели подобряване на студентските условия близко до хотелските, отбеляза Миланов.



"Поздравявам ви, че сте изпълнили проекта успешно. Имаме недостиг на места, но имаме още общежития, които се ремонтират" - каза министър Вълчев.



Програмата на МОН за студентските общежития е заложена в бюджета за 2023 г. и започна да се реализира през 2024 г. Ремонтират се близо 30 общежития, включително отделни входове в София, и сега едно по едно започват да се въвеждат в експлоатация. Недостигат 2500 места, особено в столицата, въпреки че не е увеличен план приема в университетите, а заради ремонтите, каза той.



Виктория Палигорова пожела да бъдат ремонтирани всички общежития в страната и дори да бъдат построени нови.



В "Чайка 1" ще бъдат настанени 230 студенти. Нови 225 места ще има в общежитие "Димитър Благоев" на бул. "България" № 121. "Студентски столове и общежития" ЕАД и община Пловдив са приключили делата в полза на студентското дружество и там вече е започнало проектирането.



Подробности гледайте в прикаченото видео!



