ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Променят цената в общински паркинги и някои други местни такси и услуги
В ОП "Младежки център Пловдив“ се предлага да се създадат нови услуги, както и да се извърши изменение в цените на някои от съществуващите. На предприятието са предоставени за управление игрища за футбол на малки врати с различни размери, което дава основание да се определят различни цени за ползването им. Предложени са цени за 1 час и 8 часа съответно - 60 лева и 300 лева
В сградата на Младежкия център, находяща се на ул. "Ясна поляна“ № 18, е оборудвана зала за заснемане на подкасти, която до момента е използвана изцяло за дейността на предприятието. Предвид постъпили запитвания, е възможно тя да се предоставя за ползване от външни лица, поради което се създават нови услуги - за възмездно ползване като максимално може да се използва за 200 лева на час, като тук се включва наем, аудиозапис и заснемане.
Предлага се завишаване на цените на хотелско настаняване, както и на част от услугите по предоставянето на спортна и образователна инфраструктура.
Нощувка в двойна стая за един човек - 60 лева; nощувка в двойна стая за двама - 80 лева; нощувка в тройна стая за трима - 110 лева; Нощувка в апартамент - 120 лева.
Актуализират се и цените на услугите от ОП "Градини и паркове“ за тези, извършвани с транспортни средства за външни клиенти, поради изменения в цените на горивата, както и на други услуги при съобразяване на изменението на разходите за работна заплата, горива, енергия и материали. Например - отсичане на единично дърво с автовишка над 20 м с отрязване на секции ще струва 624 лева; косене на бурени и прерасли треви с моторен храсторез за машиносмяна със събиране и извозване на растителни отпадъци е 720 лева.
Предлага се цената за паркиране в зона за платено паркиране "Синя зона“ да остане без промяна (2 лева/1.02 евро на час), но при заплащане на услугата чрез автомат за заплащане на паркирането (паркомат) минималната сума за плащане да е 0,50 евро.
Предвижда се намаление на цената при паркирането в общинските паркинги за един час и за достъп до района на стадион "Пловдив" и Гребна база (с 0,02 евро), тъй като наличните устройства не връщат ресто с монети от един или два цента.
Паркиране в паркинги в зона за платено паркиране (за автомобил):
За 1 час - 1.96 лева; 1.00 евро
За нощувка от 20:00 часа до 08:00 часа - 10.00 лева или 5.11 евро
За 1 месец - 200 лева или 102.26 евро
Паркиране в паркинги в зона за платено паркиране (за автомобил)
За 1 час - 1.96 лева; 1.00 евро
За нощувка от 20:00 час до 08:00 часа - 10.00 лева или 5.11 евро
За 1 месец - 60 лева или 30.68 евро
Достъп до района на стадион "Пловдив“ и Гребен канал "Пловдив“ (за 1 бр. автомобил)
За 1 ден - 1.96 лева или 1.00 евро
При предоставянето на административни услуги по гражданското състояние по електронен път да се заплащат такса в намален размер с десет на сто.
Цените на входните билети в Регионален археологически музей - Пловдив, Регионален етнографски музей - Пловдив, Регионален исторически музей - Пловдив, Регионален природонаучен музей – Пловдив и Градска художествена галерия – Пловдив ще се определят от съответния директор след съгласуване с кмета на Община Пловдив, в качеството му на представляващ Общината Пловдив, от чиито бюджет те се финансират.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанин: Аз отказвам да плащам доброволно този рекет
19:33 / 06.12.2025
Искат ни три документа при разходка на куче и качването му в авто...
17:18 / 06.12.2025
Общински съветник: "Коледа в Пловдив" не заплаща такса на общинат...
17:12 / 06.12.2025
6000 лева за отсичането на едно дърво в Пловдив
13:39 / 06.12.2025
В Пловдив обработват 42 000 декара срещу комари, кърлежи и други ...
13:34 / 06.12.2025
Важна новина за пловдвски квартал без канализация
13:32 / 06.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS