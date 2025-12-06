Променят цената в общински паркинги и някои други местни такси и услуги

© Google От първия ден на новата 2026 година Община Пловдив смята да промени таксите и цените на някои услуги, както и да въведе нови такива. Това е залегнало в проект за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, информира Plovdiv24.bg.



В ОП "Младежки център Пловдив“ се предлага да се създадат нови услуги, както и да се извърши изменение в цените на някои от съществуващите. На предприятието са предоставени за управление игрища за футбол на малки врати с различни размери, което дава основание да се определят различни цени за ползването им. Предложени са цени за 1 час и 8 часа съответно - 60 лева и 300 лева



В сградата на Младежкия център, находяща се на ул. "Ясна поляна“ № 18, е оборудвана зала за заснемане на подкасти, която до момента е използвана изцяло за дейността на предприятието. Предвид постъпили запитвания, е възможно тя да се предоставя за ползване от външни лица, поради което се създават нови услуги - за възмездно ползване като максимално може да се използва за 200 лева на час, като тук се включва наем, аудиозапис и заснемане.



Предлага се завишаване на цените на хотелско настаняване, както и на част от услугите по предоставянето на спортна и образователна инфраструктура.



Нощувка в двойна стая за един човек - 60 лева; nощувка в двойна стая за двама - 80 лева; нощувка в тройна стая за трима - 110 лева; Нощувка в апартамент - 120 лева.



Актуализират се и цените на услугите от ОП "Градини и паркове“ за тези, извършвани с транспортни средства за външни клиенти, поради изменения в цените на горивата, както и на други услуги при съобразяване на изменението на разходите за работна заплата, горива, енергия и материали. Например - отсичане на единично дърво с автовишка над 20 м с отрязване на секции ще струва 624 лева; косене на бурени и прерасли треви с моторен храсторез за машиносмяна със събиране и извозване на растителни отпадъци е 720 лева.



Предлага се цената за паркиране в зона за платено паркиране "Синя зона“ да остане без промяна (2 лева/1.02 евро на час), но при заплащане на услугата чрез автомат за заплащане на паркирането (паркомат) минималната сума за плащане да е 0,50 евро.



Предвижда се намаление на цената при паркирането в общинските паркинги за един час и за достъп до района на стадион "Пловдив" и Гребна база (с 0,02 евро), тъй като наличните устройства не връщат ресто с монети от един или два цента.



Паркиране в паркинги в зона за платено паркиране (за автомобил):



За 1 час - 1.96 лева; 1.00 евро



За нощувка от 20:00 часа до 08:00 часа - 10.00 лева или 5.11 евро



За 1 месец - 200 лева или 102.26 евро



Паркиране в паркинги в зона за платено паркиране (за автомобил)



За 1 час - 1.96 лева; 1.00 евро



За нощувка от 20:00 час до 08:00 часа - 10.00 лева или 5.11 евро



За 1 месец - 60 лева или 30.68 евро



Достъп до района на стадион "Пловдив“ и Гребен канал "Пловдив“ (за 1 бр. автомобил)



За 1 ден - 1.96 лева или 1.00 евро



При предоставянето на административни услуги по гражданското състояние по електронен път да се заплащат такса в намален размер с десет на сто.



Цените на входните билети в Регионален археологически музей - Пловдив, Регионален етнографски музей - Пловдив, Регионален исторически музей - Пловдив, Регионален природонаучен музей – Пловдив и Градска художествена галерия – Пловдив ще се определят от съответния директор след съгласуване с кмета на Община Пловдив, в качеството му на представляващ Общината Пловдив, от чиито бюджет те се финансират.