ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Променят цената в общински паркинги и някои други местни такси и услуги
Автор: Данислава Вълкова 20:30Коментари (0)1244
© Google
От първия ден на новата 2026 година Община Пловдив смята да промени таксите и цените на някои услуги, както и да въведе нови такива. Това е залегнало в проект за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, информира Plovdiv24.bg.

В ОП "Младежки център Пловдив“ се предлага да се създадат нови услуги, както и да се извърши изменение в цените на някои от съществуващите. На предприятието са предоставени за управление игрища за футбол на малки врати с различни размери, което дава основание да се определят различни цени за ползването им. Предложени са цени за 1 час и 8 часа съответно - 60 лева и 300 лева

В сградата на Младежкия център, находяща се на ул. "Ясна поляна“ № 18, е оборудвана зала за заснемане на подкасти, която до момента е използвана изцяло за дейността на предприятието. Предвид постъпили запитвания, е възможно тя да се предоставя за ползване от външни лица, поради което се създават нови услуги - за възмездно ползване като максимално може да се използва за 200 лева на час, като тук се включва наем, аудиозапис и заснемане.

Предлага се завишаване на цените на хотелско настаняване, както и на част от услугите по предоставянето на спортна и образователна инфраструктура. 

Нощувка в двойна стая за един човек - 60 лева; nощувка в двойна стая за двама - 80 лева; нощувка в тройна стая за трима - 110 лева; Нощувка в апартамент - 120 лева.

Актуализират се и цените на услугите от ОП "Градини и паркове“ за тези, извършвани с транспортни средства за външни клиенти, поради изменения в цените на горивата, както и на други услуги при съобразяване на изменението на разходите за работна заплата, горива, енергия и материали. Например - отсичане на единично дърво с автовишка над 20 м с отрязване на секции ще струва 624 лева; косене на бурени и прерасли треви с моторен храсторез за машиносмяна със събиране и извозване на растителни отпадъци е 720 лева.

Предлага се цената за паркиране в зона за платено паркиране "Синя зона“ да остане без промяна (2 лева/1.02 евро на час), но при заплащане на услугата чрез автомат за заплащане на паркирането (паркомат) минималната сума за плащане да е 0,50 евро.

Предвижда се намаление на цената при паркирането в общинските паркинги за един час и за достъп до района на стадион "Пловдив" и Гребна база (с 0,02 евро), тъй като наличните устройства не връщат ресто с монети от един или два цента. 

Паркиране в паркинги в зона за платено паркиране (за автомобил): 

За 1 час - 1.96 лева; 1.00 евро

За нощувка от 20:00 часа до 08:00 часа - 10.00 лева или 5.11 евро

За 1 месец - 200 лева или 102.26 евро

Паркиране в паркинги в зона за платено паркиране (за автомобил)

За 1 час - 1.96 лева; 1.00 евро

За нощувка от 20:00 час до 08:00 часа - 10.00 лева или 5.11 евро

За 1 месец - 60 лева или 30.68 евро

Достъп до района на стадион "Пловдив“ и Гребен канал "Пловдив“ (за 1 бр. автомобил)

За 1 ден - 1.96 лева или 1.00 евро

При предоставянето на административни услуги по гражданското състояние по електронен път да се заплащат такса в намален размер с десет на сто.

Цените на входните билети в Регионален археологически музей - Пловдив, Регионален етнографски музей - Пловдив, Регионален исторически музей - Пловдив, Регионален природонаучен музей – Пловдив и Градска художествена галерия – Пловдив ще се определят от съответния директор след съгласуване с кмета на Община Пловдив, в качеството му на представляващ Общината Пловдив, от чиито бюджет те се финансират.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанин: Аз отказвам да плащам доброволно този рекет
19:33 / 06.12.2025
Искат ни три документа при разходка на куче и качването му в авто...
17:18 / 06.12.2025
Общински съветник: "Коледа в Пловдив" не заплаща такса на общинат...
17:12 / 06.12.2025
6000 лева за отсичането на едно дърво в Пловдив
13:39 / 06.12.2025
В Пловдив обработват 42 000 декара срещу комари, кърлежи и други ...
13:34 / 06.12.2025
Важна новина за пловдвски квартал без канализация
13:32 / 06.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
Дамата, която открадна два крема за 120 лева, е дъщеря на известен лекар в Пловдив
18:18 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Икономист: Левът да се запази, но да ce използва само в магазини, предлагащи български стоки
Икономист: Левът да се запази, но да ce използва само в магазини, предлагащи български стоки
09:19 / 04.12.2025
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес стана на 69
21:22 / 04.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Никулден 2025
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: