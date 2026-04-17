Визия на кандидатите за народни представители от пловдивската листа на коалицията "Прогресивна България":

Скъпи съграждани,

Ние отиваме в Народното събрание с две ключови цели: демонтаж на олигархичния модел и укрепване на върховенството на правото. Това включва:

- Премахване на зависимостите между икономическата и политическата власт

- Прекъсване на механизмите, чрез които икономически групи влияят върху държавните решения

- Ограничаване на достъпа на олигархични структури до публични ресурси

- Подобряване на работата на съдебната система като основен инструмент срещу корупцията

- Разглеждане на борбата с олигархията като системна реформа, а не като насочване към отделни лица

Убедени сме, че държавата може да бъде по-предвидима, по-ефективна и по-близо до хората.

Вярваме и в потенциала на Пловдив – един от най-динамичните български градове – да се развива устойчиво, модерно и с перспектива.

В представената визия са включени както ключови национални политики, свързани с икономика, доходи, социална справедливост и върховенство на закона, така и конкретни решения за Пловдив: инфраструктура, водоснабдяване, градска среда, транспорт и качество на живот.

Нашият фокус е върху практичните резултати:

по-добра свързаност и по-малко трафик

сигурно и устойчиво водоснабдяване

по-високи доходи и подкрепа за бизнеса

достъпни услуги и по-малко бюрокрация

по-чиста, подредена и модерна градска среда

Убедени сме, че развитието не е въпрос на отделни мерки, а на последователна политика, ясни приоритети и реална отчетност пред гражданите.

Пловдив е ключов двигател на българската икономика и пример за потенциала на регионите. Затова решенията за града са част от по-широка национална рамка, насочена към устойчив растеж, по-висок стандарт на живот и сигурност за хората в цялата страна.

Пловдив губи време в трафик – какви са решенията?

Всекидневните задръствания вече не са просто неудобство – те струват време, пари и качество на живот. Липсата на завършен вътрешен и външен ринг затруднява връзките между кварталите и индустриалните зони.

Какво предлагаме:

Ускорено изграждане на външен и вътрешен ринг

Нови транспортни връзки между кварталите

По-добра свързаност с индустриалните зони

Цел: по- малко трафик, по-бързо придвижване и по-ниски разходи за хората и бизнеса.

Водата на Пловдив – стратегически въпрос

Град като Пловдив не може да разчита само на сондажи. Водната сигурност е ключова за здравето, икономиката и бъдещето.

Основно решение:

Водоснабдяване от язовир "Въча“ с ясен график

Това е проект от национално значение, който изисква координация и финансиране.

Край на хаотичното застрояване

Много квартали се разрастват без необходимата инфраструктура. Това води до напрежение и проблеми в ежедневието.

Предложение:

Инфраструктура преди ново строителство

Повече зелени площи

Ясни правила за градоустройство

Градът трябва да се развива с план, а не на парче.

По-малко бюрокрация, повече възможности

Бизнесът и гражданите често губят време в административни процедури.

Решения:

Електронни услуги

Обслужване на "едно гише“

По-кратки срокове

Държавата трябва да бъде партньор, а не пречка.

Край на модела "свои фирми – свои поръчки“

Доверието в институциите зависи от прозрачността.

Мерки:

Публични разходи с ясен контрол

Отворени данни

Реална конкуренция при обществените поръчки

Всеки лев трябва да има видим резултат.

Образование, което води до работа

Младите хора имат нужда от реализация в Пловдив, а не извън страната.

Решения:

Връзка между училища, университети и бизнес

Подкрепа за професионално образование

Развитие на технологични умения

Повече възможности за младите хора тук.

Подкрепа за семействата

Качеството на живот започва от сигурността на домакинствата.

Приоритети:

Повече места в детски градини

Достъпно здравеопазване

Сигурна градска среда

Семействата са основата на развитието.