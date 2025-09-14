Програмата на Празниците на Стария град от 15 до 30 септември

© Тазгодишните Празници на Стария град са под мотото "Нишки във времето“ и отново ще превърнат Пловдив в сцена за музика, театър, кино, изкуство. 18 събития, различни локации, за всяка публика. Заповядайте!



ПРОГРАМА



15 септември (понеделник)



19:30 ч., Античен театър



Нишки във времето



Празничен откриващ концерт с АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив



Вход свободен



16 септември (вторник)



18:00 ч., Римски стадион



Откриване на фотоизложба "Нишки във времето“



Изложбата може да бъде видяна до 12 октомври



Част от събитията по проект "Нишки във времето: градски текстил" с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".



17 септември (сряда)



16:00 ч., Къщата на Верен Стамболян



Откриване на изложба с комикси "Антонин Дворжак – неговата музика и живот в картинки“ съвместно с Чешки център – София



Вход свободен



Изложбата може да бъде разгледана до 13 октомври



20 септември (събота)



18:30 ч., Постоянната експозиция на Златю Бояджиев



"Моят чичо Любен“ (България/Германия, 2022, 78 ′)



Филм на Никола Бошнаков и Георги Стоев – Джеки – носител на наградата за режисура на фестивала на документално кино "Златен ритон“ 2023



Киновечер и среща с режисьорите Никола Бошнаков и и Георги Стоев – Джеки



Вход свободен до заемане на местата



20 септември (събота)



19:00 ч., Късноантична сграда "Ирини“



"Змей“ по П. Ю. Тодоров



Театрална школа "Училище за таланти“



Вход свободен до заемане на местата



20 септември (събота)



19:30 ч., Римски стадион



Посоки



Концерт на Калина Андреева от Гласът на България и трио "Фида“



Вход свободен



20 септември (събота)



Море от любов в Стария град



Изнесени сватбени ритуали в партньорство с ОП "Радостни обреди“



22 септември (понеделник)



17:00 ч., Късноантична сграда "Ирини“



Концерт с участието на:



Вокално студио "Синтез" с ръководител Желязка Белчилова



ФАФ "Куклици“ с ръководител Виолета Щерева и Румен Монев



ФТА "Иглика" с рък. Петър Стефанов; хореографи: Петър Стефанов и Станислава Стефанова; корепетитори: Георги Монев и Кирил Бележков



Вход свободен до заемане на местата



25 септември (четвъртък)



18:00 ч., Балабанова къща



Виртуалният спектакъл като семиотичен мост между текст и постановка



Беседа с театралния режисьор Владимир Прахчаров



Вход свободен до заемане на местата



26 септември (петък)



19:00 ч., Късноантична сграда "Ирини“



Разбъркани приказки в 21. век



Авторски театрален спектакъл с жестов превод



Текст и режисура: Сердар Чалъшкан



НЧ "Мустафа Кемал Ататюрк – 2023“



Вход свободен до заемане на местата



26 септември (петък)



19:00 ч., Двора на Постоянната експозиция на Златю Бояджиев



Александър Михайлов трио



Етноджаз концерт



Вход свободен



26 и 27 септември (петък и събота)



Римски стадион



Трети национален преглед за детско и самодейно творчество



"Традиции и памет“



27 септември (събота)



10:00 – 12:00 ч., Къщата на Верен Стамболян



Детска работилница за плъстене с майсторката на тъкани Жана-Иванова-Димитрова



Местата са ограничени, цена: 15 лв. С предварително записване на тел.: 0889873183



Подходяща възраст: 9 – 15 г.



27 септември (събота)



14:00 – 16:00 ч., Къщата на Верен Стамболян



Работилница за цветя от плъсти с майсторката на тъкани Жана-Иванова-Димитрова



Местата са ограничени, с предварително записване на тел.: 0889873183, цена: 15 лв.



Подходяща възраст: над 18 г.



27 септември (събота)



17:00 ч., Балабанова къща



Родена във въздуха – документален филм на Максим Караджов и Цветан Томчев за съдбата на българите в Егейска Македония с участието на народната певица Любка Рондова



Киновечер и среща с Максим Караджов



Вход свободен до заемане на местата



27 септември (събота)



19:00 ч., Късноантична сграда "Ирини“



Жените в Народното събрание по Аристофан на театър "А’парт“ – Пловдив



Вход свободен до заемане на местата



30 септември (вторник)



14:00 – 16:00 ч., Къщата на Верен Стамболян



Кръгла маса на тема "Нишки във времето: градски текстил“ за съхранението и предаването на живото знание за текстилния занаят



Вход свободен



Част от събитията по проект "Нишки във времето: градски текстил" с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".



30 септември (вторник)



18:00 ч., Къщата на Верен Стамболян



Модно ревю "Нишки във времето“ съвместно с АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив



Вход свободен



Празници на Стария град се осъществяват от Общински институт "Старинен Пловдив" в партньорство с Община Пловдив, АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив, Чешки център - София, Холдинг КЦМ 2000, Общински детски комплекс Пловдив, ОП "Радостни обреди", НЧ "Мустафа Кемал Ататюрк – 2023“. Някои от събитията са в рамките на проект "Нишки във времето: градски текстил", който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".