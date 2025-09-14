ИЗПРАТИ НОВИНА
Програмата на Празниците на Стария град от 15 до 30 септември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:07
©
Тазгодишните Празници на Стария град са под мотото "Нишки във времето“ и отново ще превърнат Пловдив в сцена за музика, театър, кино, изкуство. 18 събития, различни локации, за всяка публика. Заповядайте! 

ПРОГРАМА

15 септември (понеделник)

19:30 ч., Античен театър

Нишки във времето

Празничен откриващ концерт с АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Вход свободен

16 септември (вторник)

18:00 ч., Римски стадион

Откриване на фотоизложба "Нишки във времето“

Изложбата може да бъде видяна до 12 октомври

Част от събитията по проект "Нишки във времето: градски текстил" с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".

 17 септември (сряда)

16:00 ч., Къщата на Верен Стамболян

Откриване на изложба с комикси "Антонин Дворжак – неговата музика и живот в картинки“ съвместно с Чешки център – София

Вход свободен

Изложбата може да бъде разгледана до 13 октомври

 20 септември (събота)

18:30 ч., Постоянната експозиция на Златю Бояджиев

"Моят чичо Любен“ (България/Германия, 2022, 78 ′)

Филм на Никола Бошнаков и Георги Стоев – Джеки – носител на наградата за режисура на фестивала на документално кино "Златен ритон“ 2023

Киновечер и среща с режисьорите Никола Бошнаков и и Георги Стоев – Джеки

Вход свободен до заемане на местата

 20 септември (събота)

19:00 ч., Късноантична сграда "Ирини“

"Змей“ по П. Ю. Тодоров

Театрална школа "Училище за таланти“

Вход свободен до заемане на местата

 20 септември (събота)

19:30 ч., Римски стадион

Посоки

Концерт на Калина Андреева от Гласът на България и трио "Фида“

Вход свободен

 20 септември (събота)

Море от любов в Стария град

Изнесени сватбени ритуали в партньорство с ОП "Радостни обреди“

 22 септември (понеделник)

17:00 ч., Късноантична сграда "Ирини“

Концерт с участието на:

Вокално студио "Синтез" с ръководител Желязка Белчилова

ФАФ "Куклици“ с ръководител Виолета Щерева и Румен Монев

ФТА "Иглика" с рък. Петър Стефанов; хореографи: Петър Стефанов и Станислава Стефанова; корепетитори: Георги Монев и Кирил Бележков

Вход свободен до заемане на местата

25 септември (четвъртък)

18:00 ч., Балабанова къща

Виртуалният спектакъл като семиотичен мост между текст и постановка

Беседа с театралния режисьор Владимир Прахчаров

Вход свободен до заемане на местата

 26 септември (петък)

19:00 ч., Късноантична сграда "Ирини“

Разбъркани приказки в 21. век

Авторски театрален спектакъл с жестов превод

Текст и режисура: Сердар Чалъшкан

НЧ "Мустафа Кемал Ататюрк – 2023“

Вход свободен до заемане на местата

 26 септември (петък)

19:00 ч., Двора на Постоянната експозиция на Златю Бояджиев

Александър Михайлов трио

Етноджаз концерт

Вход свободен

26 и 27 септември (петък и събота)

Римски стадион

Трети национален преглед за детско и самодейно творчество

"Традиции и памет“

 27 септември (събота)

10:00 – 12:00 ч., Къщата на Верен Стамболян

Детска работилница за плъстене с майсторката на тъкани Жана-Иванова-Димитрова

Местата са ограничени, цена: 15 лв. С предварително записване на тел.: 0889873183

Подходяща възраст: 9 – 15 г.

 27 септември (събота)

14:00 – 16:00 ч., Къщата на Верен Стамболян

Работилница за цветя от плъсти с майсторката на тъкани Жана-Иванова-Димитрова

Местата са ограничени, с предварително записване на тел.: 0889873183, цена: 15 лв.

Подходяща възраст: над 18 г.

 27 септември (събота)

17:00 ч., Балабанова къща

Родена във въздуха – документален филм на Максим Караджов и Цветан Томчев за съдбата на българите в Егейска Македония с участието на народната певица Любка Рондова

Киновечер и среща с Максим Караджов

Вход свободен до заемане на местата

 27 септември (събота)

19:00 ч., Късноантична сграда "Ирини“

Жените в Народното събрание по Аристофан на театър "А’парт“ – Пловдив

Вход свободен до заемане на местата

30 септември (вторник)

14:00 – 16:00 ч., Къщата на Верен Стамболян

Кръгла маса на тема "Нишки във времето: градски текстил“ за съхранението и предаването на живото знание за текстилния занаят

Вход свободен

Част от събитията по проект "Нишки във времето: градски текстил" с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".

 30 септември (вторник)

18:00 ч., Къщата на Верен Стамболян

Модно ревю "Нишки във времето“ съвместно с АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Вход свободен

Празници на Стария град се осъществяват от Общински институт "Старинен Пловдив" в партньорство с Община Пловдив, АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив, Чешки център - София, Холдинг КЦМ 2000, Общински детски комплекс Пловдив, ОП "Радостни обреди", НЧ "Мустафа Кемал Ататюрк – 2023“. Някои от събитията са в рамките на проект "Нишки във времето: градски текстил", който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".







Статистика: