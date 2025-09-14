ЗАРЕЖДАНЕ...
|Програмата на Празниците на Стария град от 15 до 30 септември
ПРОГРАМА
15 септември (понеделник)
19:30 ч., Античен театър
Нишки във времето
Празничен откриващ концерт с АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
Вход свободен
16 септември (вторник)
18:00 ч., Римски стадион
Откриване на фотоизложба "Нишки във времето“
Изложбата може да бъде видяна до 12 октомври
Част от събитията по проект "Нишки във времето: градски текстил" с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".
17 септември (сряда)
16:00 ч., Къщата на Верен Стамболян
Откриване на изложба с комикси "Антонин Дворжак – неговата музика и живот в картинки“ съвместно с Чешки център – София
Вход свободен
Изложбата може да бъде разгледана до 13 октомври
20 септември (събота)
18:30 ч., Постоянната експозиция на Златю Бояджиев
"Моят чичо Любен“ (България/Германия, 2022, 78 ′)
Филм на Никола Бошнаков и Георги Стоев – Джеки – носител на наградата за режисура на фестивала на документално кино "Златен ритон“ 2023
Киновечер и среща с режисьорите Никола Бошнаков и и Георги Стоев – Джеки
Вход свободен до заемане на местата
20 септември (събота)
19:00 ч., Късноантична сграда "Ирини“
"Змей“ по П. Ю. Тодоров
Театрална школа "Училище за таланти“
Вход свободен до заемане на местата
20 септември (събота)
19:30 ч., Римски стадион
Посоки
Концерт на Калина Андреева от Гласът на България и трио "Фида“
Вход свободен
20 септември (събота)
Море от любов в Стария град
Изнесени сватбени ритуали в партньорство с ОП "Радостни обреди“
22 септември (понеделник)
17:00 ч., Късноантична сграда "Ирини“
Концерт с участието на:
Вокално студио "Синтез" с ръководител Желязка Белчилова
ФАФ "Куклици“ с ръководител Виолета Щерева и Румен Монев
ФТА "Иглика" с рък. Петър Стефанов; хореографи: Петър Стефанов и Станислава Стефанова; корепетитори: Георги Монев и Кирил Бележков
Вход свободен до заемане на местата
25 септември (четвъртък)
18:00 ч., Балабанова къща
Виртуалният спектакъл като семиотичен мост между текст и постановка
Беседа с театралния режисьор Владимир Прахчаров
Вход свободен до заемане на местата
26 септември (петък)
19:00 ч., Късноантична сграда "Ирини“
Разбъркани приказки в 21. век
Авторски театрален спектакъл с жестов превод
Текст и режисура: Сердар Чалъшкан
НЧ "Мустафа Кемал Ататюрк – 2023“
Вход свободен до заемане на местата
26 септември (петък)
19:00 ч., Двора на Постоянната експозиция на Златю Бояджиев
Александър Михайлов трио
Етноджаз концерт
Вход свободен
26 и 27 септември (петък и събота)
Римски стадион
Трети национален преглед за детско и самодейно творчество
"Традиции и памет“
27 септември (събота)
10:00 – 12:00 ч., Къщата на Верен Стамболян
Детска работилница за плъстене с майсторката на тъкани Жана-Иванова-Димитрова
Местата са ограничени, цена: 15 лв. С предварително записване на тел.: 0889873183
Подходяща възраст: 9 – 15 г.
27 септември (събота)
14:00 – 16:00 ч., Къщата на Верен Стамболян
Работилница за цветя от плъсти с майсторката на тъкани Жана-Иванова-Димитрова
Местата са ограничени, с предварително записване на тел.: 0889873183, цена: 15 лв.
Подходяща възраст: над 18 г.
27 септември (събота)
17:00 ч., Балабанова къща
Родена във въздуха – документален филм на Максим Караджов и Цветан Томчев за съдбата на българите в Егейска Македония с участието на народната певица Любка Рондова
Киновечер и среща с Максим Караджов
Вход свободен до заемане на местата
27 септември (събота)
19:00 ч., Късноантична сграда "Ирини“
Жените в Народното събрание по Аристофан на театър "А’парт“ – Пловдив
Вход свободен до заемане на местата
30 септември (вторник)
14:00 – 16:00 ч., Къщата на Верен Стамболян
Кръгла маса на тема "Нишки във времето: градски текстил“ за съхранението и предаването на живото знание за текстилния занаят
Вход свободен
Част от събитията по проект "Нишки във времето: градски текстил" с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".
30 септември (вторник)
18:00 ч., Къщата на Верен Стамболян
Модно ревю "Нишки във времето“ съвместно с АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
Вход свободен
Празници на Стария град се осъществяват от Общински институт "Старинен Пловдив" в партньорство с Община Пловдив, АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив, Чешки център - София, Холдинг КЦМ 2000, Общински детски комплекс Пловдив, ОП "Радостни обреди", НЧ "Мустафа Кемал Ататюрк – 2023“. Някои от събитията са в рамките на проект "Нишки във времето: градски текстил", който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".
