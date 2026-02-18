ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Профилактични прегледи в Пловдив откриха 3 карцинома на млечната жлеза само за няколко часа
Резултатите от профилактичната кампания показват, че при 4 от прегледаните жени са установени заболявания. След допълнителни изследвания и биопсии при 3 пациентки е открит карцином на млечната жлеза, а при една – доброкачествено образувание. Благодарение на навременната диагностика, заболяването е открито в ранен стадий, което позволява прилагането на щадящо и високоефективно лечение.
Трите пациентки с доказан карцином вече са обхванати от пълен диагностично-лечебен алгоритъм. При една от тях е взето решение за предоперативна химиотерапия, а останалите са успешно оперирани, като са извършени органосъхраняващи хирургични интервенции. При две от жените е приложена и сентинелна лимфна биопсия.
Втора клиника по хирургия към УМБАЛ "Свети Георги“ вече разполага с апарат от последно поколение за интраоперативна ехография, който дава възможност за изключително прецизна диагностика и насочена биопсия на млечната жлеза. Новата апаратура подпомага точната локализация на тумора, определянето на неговото разпространение и постигането на чисти резекционни линии, което е от ключово значение за извършването на пластични и органосъхраняващи операции. Апаратът позволява и прилагането на щадящи откъм радиация методи при сентинелната лимфна биопсия.
Специалистите подчертават, че съчетаването на редовна профилактика с модерна апаратура значително повишава шансовете за ранно откриване и успешно лечение на рака на гърдата.
Поради големия интерес и доказаната полза от профилактичните кампании, УМБАЛ "Свети Георги“ отново организира безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата на 19 и 26 февруари като призовава жените да се възползват от възможността за навременна профилактика, която спасява животи.
Прегледите ще се извършват на в двата определени дни между 14.00 ч. и 16.00 ч. във Втора клиника по хирургия, ехографски кабинет, етаж 11, УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив само след предварително на тел. 0895 78 71 73
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Почитаме 153 години от трагичната гибел на Васил Левски
07:25 / 18.02.2026
Оранжев код за Пловдив за пориви със скорост до 115 км/ч
08:27 / 18.02.2026
Шофьорка сътвори поредната голяма глупост на пловдивско кръстовищ...
19:40 / 17.02.2026
Път до Пловдив с настилка като юфка бе причина за катастрофа
19:15 / 17.02.2026
Лошото време замрази ремонт в Пловдив
08:56 / 18.02.2026
Предлагат ограничение на скоростта до 30 км/ч в един район на Пло...
15:46 / 17.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS