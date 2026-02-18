Профилактични прегледи в Пловдив откриха 3 карцинома на млечната жлеза само за няколко часа

© По време на организираните безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата във Втора клиника по хирургия на УМБАЛ "Свети Георги“ през октомври 2025 г. бяха прегледани 40 жени. Прегледите се проведоха в рамките на инициативата на лечебното заведение "Здраве за всички“ и за пореден път доказаха решаващата роля на профилактиката за ранното откриване на онкологични заболявания.



Резултатите от профилактичната кампания показват, че при 4 от прегледаните жени са установени заболявания. След допълнителни изследвания и биопсии при 3 пациентки е открит карцином на млечната жлеза, а при една – доброкачествено образувание. Благодарение на навременната диагностика, заболяването е открито в ранен стадий, което позволява прилагането на щадящо и високоефективно лечение.



Трите пациентки с доказан карцином вече са обхванати от пълен диагностично-лечебен алгоритъм. При една от тях е взето решение за предоперативна химиотерапия, а останалите са успешно оперирани, като са извършени органосъхраняващи хирургични интервенции. При две от жените е приложена и сентинелна лимфна биопсия.



Втора клиника по хирургия към УМБАЛ "Свети Георги“ вече разполага с апарат от последно поколение за интраоперативна ехография, който дава възможност за изключително прецизна диагностика и насочена биопсия на млечната жлеза. Новата апаратура подпомага точната локализация на тумора, определянето на неговото разпространение и постигането на чисти резекционни линии, което е от ключово значение за извършването на пластични и органосъхраняващи операции. Апаратът позволява и прилагането на щадящи откъм радиация методи при сентинелната лимфна биопсия.



Специалистите подчертават, че съчетаването на редовна профилактика с модерна апаратура значително повишава шансовете за ранно откриване и успешно лечение на рака на гърдата.



Поради големия интерес и доказаната полза от профилактичните кампании, УМБАЛ "Свети Георги“ отново организира безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата на 19 и 26 февруари като призовава жените да се възползват от възможността за навременна профилактика, която спасява животи.



Прегледите ще се извършват на в двата определени дни между 14.00 ч. и 16.00 ч. във Втора клиника по хирургия, ехографски кабинет, етаж 11, УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив само след предварително на тел. 0895 78 71 73