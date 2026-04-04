Администрацията на район "Западен“ в Пловдив се похвали, че имат одобрен образователен проект за близо 382 хил. евро.
Проектът "Надареното поколение Z на Пловдив“, разработен от район "Западен“, е одобрен за финансиране по програма "Образование“ 2021–2027. Това съобщи кметът на района Тони Стойчева.
Стойността на проекта възлиза на 381 913,81 евро и цели да подкрепи деца и ученици в развитието на техните таланти и умения на местно ниво. Инициативата ще насърчава млади хора да се изявяват в области като STEM науките, изкуствата, културата, спорта и чуждите езици, информира Plovdiv24.bg.
Предвидена е подкрепа за участие в конкурси, състезания, олимпиади, кръжоци, работилници и различни образователни събития, които да помогнат за по-високи резултати в обучението.
Проектът е разработван през последните месеци по програма на Министерството на образованието и науката.
В Пловдив единствените одобрени проекта са в районите - "Западен“ и "Северен“.
От районната администрация уточняват, че подробна публична информация ще бъде представена при старта на реалното изпълнение на дейностите.
Според местната власт инвестицията в развитието на младите таланти е ключова стъпка към по-доброто бъдеще на града.
