|Проектират стрелбищен комплекс до Колодрума
Имотът, върху който ще се издигне бъдещото спортно съоръжение, е публична общинска собственост с площ 12 754 квадратни метра. Намира се на ъгъла на бул. "Найчо Цанов" и ул. "Менделев", от северозападната страна на Колодрума.
Проектът ще се изработва на две фази - идейна концепция и работен инвестиционен проект. Целта на идейната концепция е да представи пространствено-композиционно решение за спортното съоъжение и инфраструктурата; да даде обемно-фасадно решение; да даде решение на инженерните мрежи в обекта и поземления имот, когато това има съществено значение за функционалното и архитектурно-обемното решение; да даде решение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряването на достъпа за хора с увреждане.
Изисква се идейната концепция да бъде придружена от съответните чертежи, схематични разрези, схеми, обяснителна записка. Идейният проект ще бъде разгледан и оценен от комисия, назначена от кмета на район "Централен". След това ще послужи за разработване на следващата, работна, фаза на проектиране с отразени препоръки, изисквания и забележки от комисията. Разрешението за строеж ще се издаде след одобряване и съгласуване на работните проекти.
Самият работен инвестиционен проект трябва да се изработят съгласно нормативната уредба, като чертежите и детайлите са въз основа на приетата Идейна концепция, протоколът на ЕСУТ и в съответствие със скица виза за проектиране.
