|Продават сграда с невероятна история в Пловдив
Според публикувана обява става ясно, че се продават вторият и третия етаж от сградата. Всеки етаж е по 180 кв.м.
На всеки един етаж са разположени седем непреходни стаи, коридор и санитарен възел. Изложението им е юг/север. Имотът е подходящ за живеене, както и за инвестиция.
Цената на един етаж е 3000 EUR на кв.м. Общата стойност е 2 112 296.40 лв.
Припомняме, че преди месеци читатели сигнализираха, че 100-годишната сграда е в окаяно състояние и е на път да се срути на главите на случайно минаващи хора.
Сградата е създадена с много любов и вдъхновение от италианката Емилия Фавретто-Събева, която е била не само архитект, но и художник. Съпругът ѝ, д-р Атанас Събев, придобива имота, а тя проектира къщата в стил, напомнящ венецианската елегантност. Емилия Фаврето-Събева е една от първите жени архитекти в страната. Нейни са и скулптурните фигури, украсяващи някогашната прочута аптека "Марица", както и пластичната украса на хотел "Метропол".
Съпругът на арх. Събева – д-р Атанас Събев, тук е открил първото частно търговско училище "Евлоги Георгиев“, или малката търговска гимназия, както са я наричали.
Архитектурният шедьовър все пак е успял да запази красотата си през годините, въпреки че през 2017-а година претърпя и пожар.
