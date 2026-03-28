Цената на специализиран склад за замразени плодове в пловдивския квартал "Беломорски“ падна до 382 000 евро при поредния опит за публична продажба, информира Plovdiv24.bg. Имотът, собственост на "М-Трейд фроузен фрудс" ООД, се продава от частен съдебен изпълнител Мариана Кирова заради огромни задължения към банкова институция. В предишните опити за продажба цената варираше - 1 050 408 лева, 920 000 лева, 806 000 лева, 786 000 лева, като Plovdiv24.bg следеше търговете, видно от които не се стига до реална продажба.
Сградата, обект на продажба, представлява масивна триетажна конструкция с предназначение за складова база. Фирмата собственик е специализирана в преработката и съхранението на замразени плодове, но имотът е обременен с тежести. Върху него има наложена възбрана в полза на "Уникредит Булбанк" АД за неизплатени дългове в размер на 475 000 евро.
Срокът за подаване на оферти е от 14 март до 14 април 2026 г., задатъкът е 10% от началната цена.
Желаещите да участват в търга могат да направят предварителен оглед на място. Офертите се подават в запечатан плик, като важно условие е предложената сума да не бъде по-ниска от началната и да не я надвишава с повече от 30%.
Продават на търг триетажна складова база в Пловдив заради дългове от близо половин милион евро
