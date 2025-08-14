Проблем в едно от най-близките до Пловдив села

© Plovdiv24.bg Жител на с.Браниполе се свърза с Plovdiv24.bg, за да съобщи за проблем:



Пиша Ви, за да Ви уведомя за сериозен проблем с водопроводна авария в, за която сме подавали сигнал до ВиК три пъти – без резултат.



Аварията е започнала още в събота вечер, 09.08.2025 г., и до момента вода в големи количества продължава да изтича по пътя. Част от нея вече навлиза в двора ни, като съществува риск от наводняване.



При един от опитите ни да сигнализираме, служител на ВиК ни отговори: "Да не сме бърза помощ?“.



Считаме, че такова отношение е неприемливо, особено в условия на засушаване и режим на водата в много райони. В момента буквално кубици питейна вода се губят, без да се предприемат никакви действия.



Молим Ви да обърнете внимание на този случай, защото той засяга не само нас като потърпевши, но и всички граждани, за които водата е жизненоважен ресурс.