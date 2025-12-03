ЗАРЕЖДАНЕ...
|Притеснителни данни за работещото население в Пловдивска област
През последните два месеца мобилните екипи и телемедицинските станции извършиха безплатни прегледи в 11 населени места от 8 общини. Изследвани бяха близо 400 жители на област Пловдив чрез телемедицински станции Hubis Telemedicine Station, които позволяват в рамките на 5-10 минути дистанционно да бъдат измерени основни здравни показатели като: ЕКГ (5-канално), кръвно налягане, кръвна захар, сатурация, температура, спирометрия и индекс на телесната маса.
Анализът на данните се базира на общо 330 изследвани лица, основно на възраст от 30 до 65 години, активно работещи, подложени на ежедневен стрес и физическо натоварване.
"Според резултатите 65% от изследваните лица са с артериална хипертония, която често остава недиагностицирана и създава риск от сърдечно-съдови заболявания. Същият процент са и участниците с повишени нива на кръвна захар, включително предиабетни и диабетни стойности. Наблюдават се ЕКГ изменения, характерни за хроничен сърдечен стрес и повишено натоварване“, коментира проф. Янчева. По думите й резултатите потвърждават необходимостта от продължаване на инициативите за ранна диагностика и превенция. Важно е и хората да се грижат за здравето си като залагат на правилно хранене и повече движение.
Кметът на Перущица Николай Баков благодари на организаторите и подчерта значението на подобни кампании за по-малките населени места. "Хората имат нужда от мобилна профилактика или прегледи близо до дома си. Радваме се, че Перущица беше част от този важен проект. Надяваме се той да продължи и да обхване още повече жители“, коментира още Николай Баков. Той допълни, че общината активно подкрепя подобни инициативи като през тази година в общината са проведени профилактични прегледи за сърдечно-съдови и очни болести.
Областният управител отчете, че пилотната фаза на "Здраве близо до теб“ приключи успешно, а резултатите ще бъдат използвани за планиране на следващи етапи от проекта и разширяване на обхвата. Целта е през пролетта да последва нова фаза на кампанията за телемедицински прегледи, защото се оказа ефективна. Тя осигурява достъпна профилактика в малки населени места, осъществява ранна диагностика, формира реална представа за здравния статус на жителите на Пловдивска област и подпомага разработването на бъдещи здравни политики и регионални програми. Безплатните прегледи се организираха под патронажа на областния управител.
