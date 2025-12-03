ИЗПРАТИ НОВИНА
Притеснителни данни за работещото население в Пловдивска област
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:15
©
Необходима е профилактика и подобряване на здравната култура, за да се преодолее риска от сърдечни и метаболитни заболявания за работещото население на Пловдивска област. Това заяви областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева, която представи анализ на показателите от телемедицинските изследвания, направени по време на кампанията "Здраве близо до теб“. Последните прегледи се проведоха в Перущица с домакинството на кмета на общината Николай Баков. В закриването на кампанията участва и заместник областния управител Нурджан Караджова.

През последните два месеца мобилните екипи и телемедицинските станции извършиха безплатни  прегледи в 11 населени места от 8 общини. Изследвани бяха   близо 400 жители на област Пловдив чрез телемедицински станции Hubis Telemedicine Station, които  позволяват в рамките на 5-10 минути дистанционно да бъдат измерени основни здравни показатели като:  ЕКГ (5-канално), кръвно налягане, кръвна захар, сатурация, температура, спирометрия и индекс на телесната маса.

Анализът на данните се базира на общо 330 изследвани лица, основно на възраст от 30 до 65 години, активно работещи, подложени на ежедневен стрес и физическо натоварване.

"Според резултатите 65% от изследваните лица са с артериална хипертония, която често остава недиагностицирана и създава риск от сърдечно-съдови заболявания. Същият процент са и участниците с повишени нива на кръвна захар, включително предиабетни и диабетни стойности. Наблюдават се ЕКГ изменения, характерни за хроничен сърдечен стрес и повишено натоварване“, коментира проф. Янчева. По думите й резултатите потвърждават необходимостта от продължаване на инициативите за ранна диагностика и превенция. Важно е и хората да се грижат за здравето си като залагат на правилно хранене и повече движение.

Кметът на Перущица Николай Баков благодари на организаторите и подчерта значението на подобни кампании за по-малките населени места. "Хората имат нужда от мобилна профилактика или прегледи близо до дома си. Радваме се, че Перущица беше част от този важен проект. Надяваме се той да продължи и да обхване още повече жители“, коментира още Николай Баков. Той допълни, че общината активно подкрепя подобни инициативи като през тази година в общината са проведени профилактични прегледи за сърдечно-съдови и очни болести.

Областният управител отчете, че пилотната фаза на "Здраве близо до теб“ приключи успешно, а резултатите ще бъдат използвани за планиране на следващи етапи от проекта и разширяване на обхвата. Целта е през пролетта да последва нова фаза на кампанията за телемедицински прегледи, защото се оказа ефективна. Тя осигурява достъпна профилактика в малки населени места, осъществява ранна диагностика, формира реална представа за здравния статус на жителите на Пловдивска област и подпомага разработването на бъдещи здравни политики и регионални програми. Безплатните прегледи се организираха под патронажа на областния управител.







