ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Приключиха археологическите проучвания на "Брезовско шосе" в Пловдив
Автор: Силвия Станева 08:59Коментари (0)725
© Plovdiv24.bg
На 15 октомври екипът на Регионален археологически музей – Пловдив официално приключи спасителните археологически проучвания на обекта, засегнат от инфраструктурния проект по трасето на ул. "Брезовско шосе“.

Въпреки нелеките условия, археолозите успяха да приключат разкопките в заявения срок. Те документираха и проучиха участък от този значим праисторически обект с дължина от впечатляващите 230 метра. Открити бяха хиляди артефакти – керамични съдове, сечива и уникални украшения, които хвърлят нова светлина върху ежедневието, културата и постиженията на хората, обитавали тези земи преди хилядолетия.

След приключването на работата, трасето е предадено на фирмата изпълнител за довършване на строителните дейности. Събрани са множество проби за различни видове лабораторни анализи и изследвания, които тепърва ще обогатяват знанията ни за праисторическите хора в региона на Пловдив.


Още по темата: общо новини по темата: 362
17.10.2025 Веселка Христамян: Зачестяват сигналите от граждани, които се оплакват от ниско налягане на водата
24.09.2025 Археолог за разкопките на "Брезовско шосе" в Пловдив: На финалната права
сме!
15.08.2025 Мъката, наречена "Брезовско шосе", няма край
13.08.2025 Пловдивчанин: Некадърници!
10.08.2025 Приключи ремонтът на един от булевардите в Пловдив
06.08.2025 Добрата новина: Пускат "Дунав" месец предсрочно
предишна страница [ 1/61 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Гражданите със специални потребности излязоха на протест
19:14 / 17.10.2025
Ограничават движението в Тунела в Пловдив
16:22 / 17.10.2025
Осъдиха частен съдебен изпълнител на 9 години затвор!
16:07 / 17.10.2025
Наркодилър бе задържан в пловдивския квартал "Столипиново"
15:07 / 17.10.2025
Кирил Налджиев коментира навлизането на изкуствения интелект в ме...
15:59 / 17.10.2025
Такава отвратителна кражба Пловдив не помни!
14:16 / 17.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
15:37 / 16.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Интегриран воден проект на Пловдив
Катастрофи в България
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: