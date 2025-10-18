ЗАРЕЖДАНЕ...
|Приключиха археологическите проучвания на "Брезовско шосе" в Пловдив
Въпреки нелеките условия, археолозите успяха да приключат разкопките в заявения срок. Те документираха и проучиха участък от този значим праисторически обект с дължина от впечатляващите 230 метра. Открити бяха хиляди артефакти – керамични съдове, сечива и уникални украшения, които хвърлят нова светлина върху ежедневието, културата и постиженията на хората, обитавали тези земи преди хилядолетия.
След приключването на работата, трасето е предадено на фирмата изпълнител за довършване на строителните дейности. Събрани са множество проби за различни видове лабораторни анализи и изследвания, които тепърва ще обогатяват знанията ни за праисторическите хора в региона на Пловдив.
