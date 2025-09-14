Приходите от нощувки в Пловдив достигнаха 10.7 млн. лв., българите компенсират спада при чужденците

© През юли 2025 г. в област Пловдив са функционирали 253 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други обекти за краткосрочен престой. Общият брой на стаите в тях е достигнал 6.8 хиляди, а леглата – 13.6 хиляди. Спрямо същия месец на 2024 г. се отчита увеличение на местата за настаняване с 1.6%, а на легловата база – със 7.3%, сочат данните на Териториално статистическо бюро - Юг.



Нощувки и посетители



Общият брой реализирани нощувки през месеца е 138.8 хиляди, което е спад от 4.5% на годишна база. От тях 105.1 хил. са осъществени от български граждани, а 33.7 хил. – от чужденци.



В местата с 4 и 5 звезди са реализирани 59.4% от нощувките на чужди граждани и 40.6% от тези на българи.



В обектите с 3 звезди нощувките са 30.3% от чужденците и 29.6% от българите.



В местата с 1 и 2 звезди делът е 10.3% при чужденците и 29.8% при българите.



Средният брой нощувки на чужди туристи е 2.0, докато при българите е 2.1.



Най-много чужденци са били от Турция (19.1%), следвани от Испания (9.2%), Германия (7.1%), САЩ (5.8%) и Франция (5.0%).



Общият брой пренощували лица е 63.7 хиляди, което е ръст от 4.9% спрямо юли 2024 г. От тях 73.1% са българи, а 26.9% – чужди граждани. Повечето българи (75.3%) са нощували в хотели с 3, 4 или 5 звезди, докато 65.6% от чуждите туристи също са избрали висококатегорийни места.



Приходи от нощувки



Приходите от нощувки през юли 2025 г. достигат 10.7 млн. лв., което е 0.6% повече спрямо година по-рано.



От български граждани приходите възлизат на 7.8 млн. лв. (+7.9%).



От чужди граждани – 2.9 млн. лв. (-14.8%).



Заетост на леглата



Общата заетост на легловата база е 32.8%, което е спад от 4.8 процентни пункта спрямо юли 2024 г. Най-висока заетост се отчита в местата с 4 и 5 звезди – 42.5%, следвани от обектите с 3 звезди – 28.2%, и тези с 1 и 2 звезди – 27.0%.



Най-сериозен спад има при висококатегорийните хотели – минус 7.9 процентни пункта, при тризвездните – минус 6.1 п.п., а при най-ниската категория – минус 2.0 п.п..