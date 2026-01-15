ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Приемат бъдещи инженери и икономисти с ДЗИ по математика
Другата заложена политика е в сферата на медицинското образование - финансирането на местата по държавна поръчка ще са обвързани с договори за работа. Това вече е направено миналата академична година и се оказало, че студентите предпочитат този вариант. По данни на министър Вълчев, напускащите страната след завършването на специалност медицина преди години са били над 50%, сега са около 30%, въпреки че в Европа има сериозен недостиг на медицински кадри - около 1 милион. Защитени остават специалностите акушерки и медицински сестри, които са освободени от такси.
При инженерните и природо-математическите дисциплини миналата година е регистриран ръст. В СУ "Климент Охридски" е бил увеличен приемът по физика и е бил запълнен, посочи Вълчев.
"Това, че са приети за студенти, не означава че ще завършат, системата се саморегулира. Минахме от крайна централизация към крайна либерализация, затова търсим баланса" - каза министърът. По данни на синдикатите, от 180 000 учащи завършват 120 000.
По думите на Вълчев, очаква се съвременните млади хора да сменят няколко професии през живота си, затова висшето образование трябва да отговаря на динамиката на технологиите.
Министърът на образованието участва в Пловдив във форум, посветен на висшето образование, който се провежда под патронажа на областния управител проф. д-р Христина Янчева. Целта на дискусията е да очертае конкретни решения за модернизацията на висшето образование и да засили взаимодействието между институциите, академичната общност и бизнеса.
Запис от пресконференцията гледайте в прикаченото видео!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Фалшиви 20 евро засечени на сергии в Пловдив, прокуратурата се са...
16:34 / 15.01.2026
Кадър от Пловдив е номинирани за европейски прокурор от България
16:04 / 15.01.2026
Пловдив с рекорден брой сделки на имотния пазар за последните 18 ...
16:00 / 15.01.2026
Възстановяват знакова сграда в центъра на Пловдив
16:10 / 15.01.2026
Обезпокоителен брой превишения на нормите за чистота на въздуха в...
15:10 / 15.01.2026
Изключителна възможност за начинаещите учители от Пловдив
14:57 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS