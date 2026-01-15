© Plovdiv24.bg Следващият прием в университетите ще бъде обвързан с ДЗИ по математика и физика. Това ще важи за инженерните специалности, а за икономическите - 50% от приемът ще бъде обвързан с математиката, където конкуренцията е по-благоприятна. Новостите се въвеждат тъй като не е логично да си инженер или икономист и да не можеш да смяташ, каза пред журналисти в Пловдив министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Другата заложена политика е в сферата на медицинското образование - финансирането на местата по държавна поръчка ще са обвързани с договори за работа. Това вече е направено миналата академична година и се оказало, че студентите предпочитат този вариант. По данни на министър Вълчев, напускащите страната след завършването на специалност медицина преди години са били над 50%, сега са около 30%, въпреки че в Европа има сериозен недостиг на медицински кадри - около 1 милион. Защитени остават специалностите акушерки и медицински сестри, които са освободени от такси.



При инженерните и природо-математическите дисциплини миналата година е регистриран ръст. В СУ "Климент Охридски" е бил увеличен приемът по физика и е бил запълнен, посочи Вълчев.



"Това, че са приети за студенти, не означава че ще завършат, системата се саморегулира. Минахме от крайна централизация към крайна либерализация, затова търсим баланса" - каза министърът. По данни на синдикатите, от 180 000 учащи завършват 120 000.



По думите на Вълчев, очаква се съвременните млади хора да сменят няколко професии през живота си, затова висшето образование трябва да отговаря на динамиката на технологиите.



Министърът на образованието участва в Пловдив във форум, посветен на висшето образование, който се провежда под патронажа на областния управител проф. д-р Христина Янчева. Целта на дискусията е да очертае конкретни решения за модернизацията на висшето образование и да засили взаимодействието между институциите, академичната общност и бизнеса.



