През февруари, март и април можем да платим данъците си с в Пловдив с 5% отстъпка

© Община Пловдив напомня на гражданите за сроковете за плащане на данъците и таксите за 2026 година и възможността за 5% отстъпка при предплащане. Данъкът върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъкът върху превозните средства могат да бъдат внесени на две равни вноски, като първата е до края на юни, а втората - до началото на ноември. Желаещите да се възползват от намалението трябва да заплатят цялата сума до края на април.



Важно е да се подчертае, че на предплатилите до 30.04.2026 г. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто



Патентният данък за следващата година се заплаща на четири равни вноски, като отстъпка от 5% се прилага при пълно предплащане до началото на февруари.



Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници трябва да бъде внесен преди издаването на съответното разрешение, а туристическият данък – до 15-о число на месеца след предоставените нощувки.



Задълженията си може да платите по един от следните начини:



В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция "Местни данъци и такси" в гр.Пловдив:



"ЦЕНТРАЛЕН" - ул. "Радецки" №18А - 08.00 ч. – 17.30 ч.



"ЮЖЕН" - ул."Македония" №73А - 08.30 ч. – 16.45 ч.



"СЕВЕРЕН" - бул."Цар Борис ІІІ Обединител" № 22А - 08.30 ч. – 16.45 ч.



"ЗАПАДЕН" - ул."Вечерница"№ 1А - 08.30 ч. – 16.45 ч.



"ИЗТОЧЕН" - бул."Шести септември" № 274 - 08.30 ч. – 16.45 ч.



"ТРАКИЯ" - бул."Освобождение" № 63 - 08.30 ч. – 17.00 ч.



• Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ "ИНВЕСТБАНК"АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:



• Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви 441400



• Данък върху недвижимите имоти и лихви 442100



• Такса за битови отпадъци и лихви 442400



• Данък върху превозните средства и лихви 442300



• Туристически данък и лихви 442800



• По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от дирекция "Местни данъци и такси", или чрез Квалифициран електронен подпис /КЕП/ на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;



• На касите на "Български пощи" ЕАД и Изипей /Easypay/ и чрез нашите посредници Банка ДСК ЕАД, ОББ АД, "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, "ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС“ АД, "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД и "ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;



• По интернет чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация, на интернет страница www.egov.bg и чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg.



Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция "Местни данъци и такси" на адрес гр.Пловдив, ул."Радецки" №18А, на посочените телефони:



Отдел "Обслужване": 032/276-917; 032/276-922; 032/276-928;



Отдел "Приходи":032/276-940; 032/276-947;



Отдел "Събиране и контрол": 032/276-935; 032/276-936; 032/276-966,



От дирекцията призовават гражданите да спазят сроковете, за да избегнат закъснения и допълнителни лихви, и напомнят, че плащането на пълната сума до края на април носи право на 5% отстъпка.