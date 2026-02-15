ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|През февруари, март и април можем да платим данъците си с в Пловдив с 5% отстъпка
Важно е да се подчертае, че на предплатилите до 30.04.2026 г. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто
Патентният данък за следващата година се заплаща на четири равни вноски, като отстъпка от 5% се прилага при пълно предплащане до началото на февруари.
Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници трябва да бъде внесен преди издаването на съответното разрешение, а туристическият данък – до 15-о число на месеца след предоставените нощувки.
Задълженията си може да платите по един от следните начини:
В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция "Местни данъци и такси" в гр.Пловдив:
"ЦЕНТРАЛЕН" - ул. "Радецки" №18А - 08.00 ч. – 17.30 ч.
"ЮЖЕН" - ул."Македония" №73А - 08.30 ч. – 16.45 ч.
"СЕВЕРЕН" - бул."Цар Борис ІІІ Обединител" № 22А - 08.30 ч. – 16.45 ч.
"ЗАПАДЕН" - ул."Вечерница"№ 1А - 08.30 ч. – 16.45 ч.
"ИЗТОЧЕН" - бул."Шести септември" № 274 - 08.30 ч. – 16.45 ч.
"ТРАКИЯ" - бул."Освобождение" № 63 - 08.30 ч. – 17.00 ч.
• Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ "ИНВЕСТБАНК"АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:
• Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви 441400
• Данък върху недвижимите имоти и лихви 442100
• Такса за битови отпадъци и лихви 442400
• Данък върху превозните средства и лихви 442300
• Туристически данък и лихви 442800
• По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от дирекция "Местни данъци и такси", или чрез Квалифициран електронен подпис /КЕП/ на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;
• На касите на "Български пощи" ЕАД и Изипей /Easypay/ и чрез нашите посредници Банка ДСК ЕАД, ОББ АД, "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, "ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС“ АД, "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД и "ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;
• По интернет чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация, на интернет страница www.egov.bg и чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg.
Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция "Местни данъци и такси" на адрес гр.Пловдив, ул."Радецки" №18А, на посочените телефони:
Отдел "Обслужване": 032/276-917; 032/276-922; 032/276-928;
Отдел "Приходи":032/276-940; 032/276-947;
Отдел "Събиране и контрол": 032/276-935; 032/276-936; 032/276-966,
От дирекцията призовават гражданите да спазят сроковете, за да избегнат закъснения и допълнителни лихви, и напомнят, че плащането на пълната сума до края на април носи право на 5% отстъпка.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Нова схема за телефонни измами е разкрита в Пловдивско
16:14 / 15.02.2026
Ултралуксозно и рядко шампанско се продава за 23 000 евро в магаз...
15:09 / 15.02.2026
Огромна локва след най-малкия дъжд блокира пешеходна пътека на "С...
13:27 / 15.02.2026
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от сем...
11:52 / 15.02.2026
При голям интерес протече първата пробна матура у нас по математи...
10:08 / 15.02.2026
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартоват...
09:12 / 15.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
12:07 / 13.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS