ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
През 2026 община Пловдив продава десетки апартаменти и апетитни имоти
Автор: Данислава Вълкова 19:17Коментари (0)880
© Plovdiv24.bg
Община Пловдив се готви да продаде стотици апартаменти и апетитни имоти. Това става ясно от проекта на Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2026 г., информира Plovdiv24.bg.

10 666 170 € са планираните приходи от продажба, наеми и прекратяване на съсобственост, а разходите от отчуждаване и придобиване на имоти са за сумата от 7 332 195 € според документацията.

Жилищата, които община Пловдив иска да продаде, са 6 в район “Централен", 77 в “Източен", 13 в “Западен", 7 в “Северен", 53 в “Тракия" и 32 в “Южен". Те са на правоимащи наематели.

Сериозен списък от имоти са включени за продажба с публичен търг или публично оповестен конкурс за жилищно застрояване. В район “Западен" включените в списъка са на ул. “Баучер" и “Лазурна", както и пет имота на ул. “Перущица". В район “Северен" по-интересните имоти за продажба и съответно последващо застрояване са на “Рогошко шосе", “Брезовско шосе" и “Карловско шосе", включен е и такъв до новата сграда на ПУ “Паисий Хилендарски". В “Южен" са земеделски имотите. В Карлово и Първомай пък пловдивската администрация иска да се отърве от две сгради.

Община Пловдив иска и да прекрати съсобственост с не по-малко апетитни имоти из целия град. В “Централен" на ул. "Поп Харитон" № 26,  ул. "Пулпудева“ № 1, ул. "Лейди Странгфорд“ № 5; ул. "Никола Обретенов“ № 2, ул. "Трайко Китанчев“ № 2 за жилищно и обществено застрояване

В район “Северен" - имот на бул. "България", предназначена за второстепенна улица по плана на комплекс "Паисий Хилендарски", чрез делба; бул."Дунав“ №70 предназначен за обществено обслужващи дейности. В район “Южен" - в дял на съсобствениците се поставят имоти на ул. “Стефан Стамболов", ул. "Бяло море".

В програмата за разпореждане с общинско имущество администрацията планира да придобие имоти за реализацията на големи проекти като: разширение на ул. “Кукуш"  от транспортен възел "Родопи“ до бул. "Македония“, реконструкция на бул."Северен“ от "Брезовско шосе“ до "Карловско шосе“, разширение на “Коматевско шосе" и “Пещерско шосе", бул. "Свобода - продължение“; нова улица, свързваща бул. "Пещерско шосе“ и ул. "Парк отдих и култура“; реконструкция и разширение на ул. "Парк отдих и култура“ разширение и продължение на бул. "Александър Стамболийски“ и свързването му с бул. "Цар Симеон“ като елемент на първостепенна улична мрежа, продължение на ул. "Македония“ от бул. "Александър Стамболийски“ до околовръстна ЖП линия, изграждане на ул."Христо Аджаров“, Реконструкция и разширение на бул. "Васил Априлов“ – от бул. "Пещерско шосе“ до бул."Шести септември“, траурен парк "Север“ ("Рогошко шосе“), траурен парк "Прослав“ траурен парк "Коматево“.

Сред обектите от първостепенно значение са и: Изграждане на нов мост над река "Марица“ с развръзки от бул. "Копривщица“ до бул. "България“. ПУП-ПР и ПУР за част от ул. “Удроу Уилсън“, ул. "Бъндерица“, част от ул. "Ландос“ и част от ул. "Крайна“;  Открити спортни игрища, заведение, обслужващи помещения и благоустрояване, на ул. "Лотос“ № 14;  Основен ремонт на ул. "Арх. Камен Петков“ – от бул. "Княгиня Мария Луиза“ до ул. "Богомил“ 14; Реконструкция на ул. "Славянска“ – от бул. "Източен“ до ул. "Лев Толстой“; Реконструкция на ул. "Богомил“ от бул. "Източен“ до ул. "Лев Толстой“, в обхват и кръстовище на ул. "Богомил“ с ул. "Лев Толстой“; Парк Източна Румелия - район Южен, Пловдив; Парк Кан Крум.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Съветниците на Пловдив с подаръци не по-големи от 1/10 от заплата...
19:11 / 01.01.2026
Директорът на Природонаучния музей в Пловдив: Давам криле на млад...
17:30 / 01.01.2026
Продължават да издaват заповеди за отчуждаване на имоти в "Южен"...
15:33 / 01.01.2026
Преобразяват още един жилищен блок в Пловдив
15:22 / 01.01.2026
Атанас Кунчев, кмет на "Южен": Предстои пълна реконструкция на дв...
15:15 / 01.01.2026
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
16:10 / 31.12.2025
Джартов препоръча да се избягва употребата на разклонители в домашни условия
Джартов препоръча да се избягва употребата на разклонители в домашни условия
09:44 / 31.12.2025
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
10:39 / 31.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: