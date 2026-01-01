През 2026 община Пловдив продава десетки апартаменти и апетитни имоти

© Plovdiv24.bg Община Пловдив се готви да продаде стотици апартаменти и апетитни имоти. Това става ясно от проекта на Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2026 г., информира Plovdiv24.bg.



10 666 170 € са планираните приходи от продажба, наеми и прекратяване на съсобственост, а разходите от отчуждаване и придобиване на имоти са за сумата от 7 332 195 € според документацията.



Жилищата, които община Пловдив иска да продаде, са 6 в район “Централен", 77 в “Източен", 13 в “Западен", 7 в “Северен", 53 в “Тракия" и 32 в “Южен". Те са на правоимащи наематели.



Сериозен списък от имоти са включени за продажба с публичен търг или публично оповестен конкурс за жилищно застрояване. В район “Западен" включените в списъка са на ул. “Баучер" и “Лазурна", както и пет имота на ул. “Перущица". В район “Северен" по-интересните имоти за продажба и съответно последващо застрояване са на “Рогошко шосе", “Брезовско шосе" и “Карловско шосе", включен е и такъв до новата сграда на ПУ “Паисий Хилендарски". В “Южен" са земеделски имотите. В Карлово и Първомай пък пловдивската администрация иска да се отърве от две сгради.



Община Пловдив иска и да прекрати съсобственост с не по-малко апетитни имоти из целия град. В “Централен" на ул. "Поп Харитон" № 26, ул. "Пулпудева“ № 1, ул. "Лейди Странгфорд“ № 5; ул. "Никола Обретенов“ № 2, ул. "Трайко Китанчев“ № 2 за жилищно и обществено застрояване



В район “Северен" - имот на бул. "България", предназначена за второстепенна улица по плана на комплекс "Паисий Хилендарски", чрез делба; бул."Дунав“ №70 предназначен за обществено обслужващи дейности. В район “Южен" - в дял на съсобствениците се поставят имоти на ул. “Стефан Стамболов", ул. "Бяло море".



В програмата за разпореждане с общинско имущество администрацията планира да придобие имоти за реализацията на големи проекти като: разширение на ул. “Кукуш" от транспортен възел "Родопи“ до бул. "Македония“, реконструкция на бул."Северен“ от "Брезовско шосе“ до "Карловско шосе“, разширение на “Коматевско шосе" и “Пещерско шосе", бул. "Свобода - продължение“; нова улица, свързваща бул. "Пещерско шосе“ и ул. "Парк отдих и култура“; реконструкция и разширение на ул. "Парк отдих и култура“ разширение и продължение на бул. "Александър Стамболийски“ и свързването му с бул. "Цар Симеон“ като елемент на първостепенна улична мрежа, продължение на ул. "Македония“ от бул. "Александър Стамболийски“ до околовръстна ЖП линия, изграждане на ул."Христо Аджаров“, Реконструкция и разширение на бул. "Васил Априлов“ – от бул. "Пещерско шосе“ до бул."Шести септември“, траурен парк "Север“ ("Рогошко шосе“), траурен парк "Прослав“ траурен парк "Коматево“.



Сред обектите от първостепенно значение са и: Изграждане на нов мост над река "Марица“ с развръзки от бул. "Копривщица“ до бул. "България“. ПУП-ПР и ПУР за част от ул. “Удроу Уилсън“, ул. "Бъндерица“, част от ул. "Ландос“ и част от ул. "Крайна“; Открити спортни игрища, заведение, обслужващи помещения и благоустрояване, на ул. "Лотос“ № 14; Основен ремонт на ул. "Арх. Камен Петков“ – от бул. "Княгиня Мария Луиза“ до ул. "Богомил“ 14; Реконструкция на ул. "Славянска“ – от бул. "Източен“ до ул. "Лев Толстой“; Реконструкция на ул. "Богомил“ от бул. "Източен“ до ул. "Лев Толстой“, в обхват и кръстовище на ул. "Богомил“ с ул. "Лев Толстой“; Парк Източна Румелия - район Южен, Пловдив; Парк Кан Крум.