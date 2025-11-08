ЗАРЕЖДАНЕ...
|Преобразяват едно от тепетата на Пловдив, архитектурен конкурс вае обновената му визия без соц елементи
Планира се благоустрояване на пространствата между двата основни входа на парка "Младежки хълм“ – източният вход и югозападният подход откъм зоната с тенис кортовете.
Заявления за участие на строителни фирми могат да се подават до 1 декември, а максималната оферта, която трябва да дадат кандидатите е 301 000 лева, колкото е и прогнозната стойност на поръчката с ДДС.
Според параметрите ѝ трябва да се определят и обособят функционални зони за пасивен отдих и социални дейности, като се проектират пешеходни алеи и тротоари, зелени площи, кътове за почивка и рекреация, детски и спортни площадки, места за паркиране и др.
Задължително е да се осигури достъпна среда, включително и за хора с увреждания. Ще бъдат поставени пейки, беседки и други елементи на парковото обзавеждане и елементи на градския дизайн. Планира се и изграждане на поливна система.
Освен подмяна на настилката на алеите, ще бъде поставено и подходящо архитектурно осветление на отделните кътове. Ще бъдат запазени максимално дърветата, като се използват за естествена сянка, но се допълнят с местни или добре адаптирани растителни видове.
Ще бъде създадено специални пространство за събития - форум за провеждане на мероприятия, оформено открито площадно пространство, пригодено за културни, обществени и образователни събития с възможност за разполагане на преместваеми обекти (щандове, шатри и др.).
Планира се и реконструкцията на съществуващите водни съоръжения - езерце с обособяване на воден атракцион с достатъчна площ и безопасна дълбочина за мини плавателни съдове за деца. Ще бъде изградена и зона за наблюдение, чакане и безопасен достъп.
В плановете са и създаване на допълнителен воден атракцион/каскада с природосъобразна реконструкция на езерото с оформяне на бреговата линия, растителност и благоустройство. Водната каскада, свързана с езерото, ще изпълнява както декоративна, така и рекреационна функция.
Предвиждат се и минимум две детски площадки за различни възрастови групи (2–5 г., 5–12 г.) със съвременни, сертифицирани уреди и ударопоглъщащи настилки.
Ще се обособят и създадат зони за спортни площадки с възможност за мини футбол, баскетбол, фитнес на открито или други активности. Те трябва да имат издръжлива настилка, подходяща за спорт и съобразена с условията на открито. Ще се постави и осветление и ще се изградят зони за зрители, ако е възможно.
В бъдещата идейна разработка трябва да бъде проектирана и паркинг зона с капацитет, съобразен с прогнозното натоварване на парка, като се вземе предвид: обособени места за хора с увреждания, възможност за велостоянка и електрозарядни станции, зелен пояс между паркинга и вътрешните зони на парка.
Трябва да има и специална зона за разходка на кучета. Архитектите и инженерите, които участват в изработването на проекта, трябва да имат опит в изработването на предишни проекти с подобен обхват и да притежават пълна проектантска правоспособност.
Възложител на обществената поръчка е кметът Костадин Димитров.
