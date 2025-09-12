ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предстои безплатна прожекция в Пловдив на филма "Дяволски игри" с Мики Рурк
Продуцентът на филма и изпълнител на една от ключовите роли Деси Тенекеджиева ще бъде специален гост и ще се срещне с публиката.
"Обожавам Пловдив и съм много благодарна за партньорството на Общината, както за Актьорския ни Мастърклас с холивудската звезда Гари Стреч през юни, така и за тази вълнуваща среща, която ни предстои този петък, по време на прожекцията на ДЯВОЛСКИ ИГРИ. Това е филм, който задава въпроси. Филм, за който ще мислите много след това и определено един от най- необикновените филми, които някога сте гледали. След края на разпространението на лентата по кината в България, за екипа ни остана приоритет да продължим да споделяме нашата история точно в кино салоните, защото с нищо не може да заменим истинското усещане от големия кино екран с прекрасна картина и звук. Разбира се, че ДЯВОЛСКИ ИГРИ ще тръгне и по стрийминг платформите и накрая ще се излъчи и по телевизията ( за България по нашия генерален медиен партньор NOVA), но преди това искаме да го покажем на голям екран на максимално широка публика. Затова правим и поредица от специални прожекция из страната, както и отделно това благотворително турне със социална насоченост, за което благодарим на всички родни Общини, които подкрепиха идеята ни.“ – сподели Деси Тенекеджиева, чиято героиня във филма е глуха и наркозависима.
Това бе и една от причините за топлата връзка, която екипът на филма създаде с глухата общност у нас, вследствие на която възникна и идеята за това специално турне.
ДЯВОЛСКИ ИГРИ се радва на активен фестивален международен живот и е част от официалната състезателна програма на редица елитни кинофестивали в света.
Филмът грабна цели четири награди на световната си премиера на Capry Hollywood Film Festival: "Европейската Арт награда“ за продуцент и актриса на Деси Тенекеджиева, "Награда за мъжка роля“ на Гари Стреч и "Награда за Европейски пробив на годината“ за Елеонора Иванова и Димитър Николов. Последва киноразпространение в България и изключително успешна бляскава премиера в Лондон. Филмът дебютира в Северна Америка в легендарния Китайски театър в Холивуд на 25-тото издание на Beverly Hills Film Festival - един от влиятелните филмови фестивали в света.
Лентата бе част и от програмата на София Филм Фестивал, на CINE IFF Лондон, както и на още един от топ фестивалите в Северна Америка- Flickers' Rhode Island International Film Festival. С поредни награди си тръгна и от един от най-елитните бутикови световни кино фестивали– Ischia Global, където Тенекеджиева бе отличена за "Европейски Продуцент на годината“, а Гари Стреч за най-добър актьор.
След седмица филмът ще е част от Празника на Българското кино в Рим, след което ще пътува за Indian CINE festival в Мумбай, а през октомври и за в Chelsea Film Festival в Ню Йорк (отново фестивал Топ 10 в Северна Америка).
Лентата за Светлината, Мрака и Любовта на продуцентската компания Black Sea Film има световен дистрибутор в лицето на американската компания Buffalo 8 и ще стигне до всеки любител на киното по света.
Режисьор на ДЯВОЛСКИ ИГРИ е Бен Чарлз Едурадс, а оператор Денис Маден. Фентъзи трилърът е с романтични моменти и фин английски хумор. Сценарият е дело на британеца Майк Шилиам, по идея на Бен Чарлз и Тенекеджиева. В него непокорната Ива ( Елеонора Иванова) среща мистериозно момче (Димитър Николов), което й дава сили да се изправи срещу деспотичния си втори баща ( Гари Стреч) и глухата си наркозависима майка (Деси Тенекеджиева). Дали момчето е падналият ангел Луцифер, изпратен да води Ива в нейната съдба и да спаси човешката раса? Или просто е луд, заблуден или опасен млад мъж, който я подлага на шокираща задача - да убие могъщия американски телевангелист ( Мики Рурк)? И каква е тайната връзка между всички герои? Това са въпросите, на които зрителите ще търсят отговор до самия финал на филма.
Благотворителното кино турне на ДЯВОЛСКИ ИГРИ със социална насоченост, с подкрепата на общините в България продължава. Пълни зали и вълнуващи срещи на екипа с публиката се проведоха вече в София, Велико Търново и Бургас, а следващите стъпки са Пловдив, Варна и Стара Загора. Очакват се още много дати, които ще бъдат обявени скоро.
Специални прожекции на филма се състояха и в лятно турне на открито из България, както и в прекрасния СПА хотел Орфей в Девин, където Гари Стреч и Деси Тенекеджиева за втора поредна година проведоха своя интензивен седмичен Актьорски Мастърклас.
Лентата се разпространява в България от NO BLINK Film, с подкрепата на Национален филмов център по програмата за възстановяване на разходи за производство на филми. Генерален медиен партньор е NOVA Broadcasting group. Филмът се осъществява с генералното партньорство на Abilico и с подкрепата на WINBET, IDEAComm, Метрореклама, Ксилогел, Разсадник Нановски, InsaOil, Юнион Ивкони, Sense Hotel, хотел “Маринела"и Christian of Roma
