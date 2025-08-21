ЗАРЕЖДАНЕ...
|Представители на украинската общност посетиха кмета на Пловдив
"В неделя ще празнуваме 34 години от Деня на независимостта на Украйна. Всяка година отбелязваме този ден в Пловдив на централния площад. От 16 ч. ще имаме мероприятие и каня всички на концерта да видите как нашите деца пеят, танцуват и благодарят на Пловдив за посрещането, приемането и за всичко, което правите за нас" - каза Наталия Еллис.
В последните почти 4 години Пловдив показа и доказа как може да помага на изпаднали в беда хора, допълни почетният консул Димитър Георгиев.
"Най-голямата помощ - това е проектът, който реализирахме - "Втори дом". Това е пример не само за пловдивската община, бих казал - и за целия Европейски съюз. Нуждите на хората са постоянни, но най-хубавото е, че създадохме условие, където хората биха могли да дойдат, да се настанят, да намерят детски градини и училища за своите деца, да намерят своята реализация, т.е. работа, макар и в по-трудни условия" - каза дипломатът.
Срещата с кмета е традиционна и се провежда всяка година в навечерието на Деня на независимостта на Украйна. Така общността изразява своята благодарност към общинската управа.
"Започнахме с кмета Здравко Димитров, продължихме с кмета Костадин Димитров. Винаги сме срещали тяхната добронамереност, тяхната отзивчивост и съдействие във всички мероприятия, които организираме чрез "Втори дом"" - добави почетният консул.
Всеки месец в Хуманитарния център на "Цариградско шосе" пристигат 30 до 40 нови хора. Някои са с деца, с домашни любимци, с роднини, със здравословни проблеми. На всички се помага от дирекция "Социално подпомагане", БЧК, различни фондации, община Пловдив, а Общински съвет винаги гласува всичко, което е критично нужно за тези хора и техните деца.
"Нашият фокус са децата - психолози, социални работници, детски градинки, училища, специални потребности - всичко, което е нужно, е в подкрепа за нашите новопристигащи хора. Всеки ден в Пловдив пристигат поне по един, двама човека от Украйна. Някои ще останат, някои ще заминат за други градове или други страни.
Огромно количество хора остава и половината от тях са бесарабски или таврийски българи, т.е. хора, които се връщат в своята прародина. Много ми харесва, че България и Пловдив посреща своите роднини като свои деца. Хората виждат тук не само втори дом, а дом, където им е топло, където ги приемат с пълна подкрепа. Това е уникално, защото пътувам много по Европа, по света и никъде не видях такъв проект, такава подкрепа и такава топлина на посрещане като в Пловдив" - разказа Наталия Еллис.
Украинските деца споделиха, че им харесва в Пловдив, че им е хубаво и се радват, че ходят на училище.
Повече гледайте в прикаченото видео!
