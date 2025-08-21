ИЗПРАТИ НОВИНА
Представители на украинската общност посетиха кмета на Пловдив
Автор: Диана Бикова 11:57Коментари (0)284
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Почетният консул на Украйна в Пловдив Димитър Георгиев, ръководителят на Хуманитарния център "Втори дом" Наталия Еллис и деца на бежанци от войната в Украйна се срещнаха с кмета Костадин Димитров в заседателната зала на общината. Украинските деца подариха на градоначалника специално изработена картина, а той от своя страна направи персонален подарък на всеки от гостите,  предаде репортер на Plovdiv24.bg.

"В неделя ще празнуваме 34 години от Деня на независимостта на Украйна. Всяка година отбелязваме този ден в Пловдив на централния площад. От 16 ч. ще имаме мероприятие и каня всички на концерта да видите как нашите деца пеят, танцуват и благодарят на Пловдив за посрещането, приемането и за всичко, което правите за нас" - каза Наталия Еллис.

В последните почти 4 години Пловдив показа и доказа как може да помага на изпаднали в беда хора, допълни почетният консул Димитър Георгиев.

"Най-голямата помощ - това е проектът, който реализирахме - "Втори дом". Това е пример не само за пловдивската община, бих казал - и за целия Европейски съюз. Нуждите на хората са постоянни, но най-хубавото е, че създадохме условие, където хората биха могли да дойдат, да се настанят, да намерят детски градини и училища за своите деца, да намерят своята реализация, т.е. работа, макар и в по-трудни условия" - каза дипломатът.

Срещата с кмета е традиционна и се провежда всяка година в навечерието на Деня на независимостта на Украйна. Така общността изразява своята благодарност към общинската управа.

"Започнахме с кмета Здравко Димитров, продължихме с кмета Костадин Димитров. Винаги сме срещали тяхната добронамереност, тяхната отзивчивост и съдействие във всички мероприятия, които организираме чрез "Втори дом"" - добави почетният консул.

Всеки месец в Хуманитарния център на "Цариградско шосе" пристигат 30 до 40 нови хора. Някои са с деца, с домашни любимци, с роднини, със здравословни проблеми. На всички се помага от дирекция "Социално подпомагане", БЧК,  различни фондации, община Пловдив, а Общински съвет винаги гласува всичко, което е критично нужно за тези хора и техните деца.

"Нашият фокус са децата - психолози, социални работници, детски градинки, училища, специални потребности - всичко, което е нужно, е в подкрепа за нашите новопристигащи хора. Всеки ден в Пловдив пристигат поне по един, двама човека от Украйна. Някои ще останат, някои ще заминат за други градове или други страни.

Огромно количество хора остава и половината от тях са бесарабски или таврийски българи, т.е. хора, които се връщат в своята прародина. Много ми харесва, че България и Пловдив посреща своите роднини като свои деца. Хората виждат тук не само втори дом, а дом, където им е топло, където ги приемат с пълна подкрепа. Това е уникално, защото пътувам много по Европа, по света и никъде не видях такъв проект, такава подкрепа и такава топлина на посрещане като в Пловдив" - разказа Наталия Еллис.

Украинските деца споделиха, че им харесва в Пловдив, че им е хубаво и се радват, че ходят на училище. 

Повече гледайте в прикаченото видео!



