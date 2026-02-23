ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предлагат виртуозния цигулар Мичо Димитров за почетен гражданин на Пловдив
През 2026 г. маестро Мичо Димитров има юбилей и навършва 70 години. Това е повод не само за равносметка на един впечатляващ творчески път, преминал през найпрестижните световни сцени, но и за признание от страна на неговия роден град. Неговият принос за културния имидж на Пловдив е неоспорим - от годините като концертмайстор на Пловдивската филхармония под ръководството на легендарния Добрин Петков, през годините като концертмайстор на Държавна опера - Пловдив и преподавател в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев". В качеството си на посланик на пловдивската и българската култура в Европа и света, Мичо Димитров е пример за професионализъм, почтеност и неизчерпаема творческа енергия.
Виртуозният цигулар има изключителни творчески постижения. Той е лауреат на престижни международни конкурси и солист на водещи оркестри, утвърдено име в световното класическо изкуство. През десетилетията остава тясно свързан с Пловдив, заемайки ключови позиции в пловдивските културни институции, допринасяйки за високото ниво на изпълнителското изкуство. В мотивите за предложението се изтъква, че популяризира Пловдив по света в кариерното си развитие в Нидерландия, Германия и Великобритания, където винаги е подчертавал принадлежността си към пловдивската културна общност.
Освен като музикант, маестрото се утвърди и като значим визуален артист, чиито изложби се превърнаха в неизменна част от културния календар на Пловдив.
Мичо Димитров е роден на 20 май 1956 г. в Пловдив. Израства в семейство с подчертано отношение към изкуството. Пътят му започва на 6-годишна възраст в Школата на читалище "Иван Вазов", а по-късно в Детската музикална школа към Пловдивското музикално училище при Тодор Кацаров. Още на 11-годишна възраст (1967 г.) печели първия си международен успех на конкурса "Ярослав Коциян" в Чехословакия.
Завършва Пловдивското музикално училище през 1974 г. като изключителен талант, печелейки в рамките на един месец три големи награди (конкурс "Светослав Обретенов", Републикански фестивал и Преглед на училищата по изкуствата). Приет е без изпит в Българската държавна консерватория в класовете на проф. Боян Лечев и проф. Владимир Аврамов. Международният му пробив води до стипендия от Британския съвет и специализация (1980-1983 г.) в престижното училище "Гилдхол" (Guildhall School of Music and Drama) в Лондон при проф. Ифра Нийман, където завършва с най-високо отличие и наградата "Майра Хес".
По покана на големия диригент Добрин Петков става концертмайстор на Пловдивската филхармония (1983-1988), изнасяйки десетки концерти у нас и в чужбина. През 1988 г. започва кариерата си в Нидерландия. Дълги години (1989-2013) е концертмайстор на престижния Радио-филхармоничен оркестър в Хилверсум. Гостува като концертмайстор в Операта в Лион по покана на Кент Нагано. От 2017 г. се завръща в родния град като концертмайстор на Държавна опера - Пловдив и преподавател в АМТИИ, затваряйки цикъла на своя творчески път там, откъдето е започнал.
