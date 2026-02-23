ИЗПРАТИ НОВИНА
Предлагат виртуозния цигулар Мичо Димитров за почетен гражданин на Пловдив
Автор: Диана Бикова 12:21Коментари (0)393
©
Общински съветници предлагат изтъкнатият цигулар Мичо Димитров да бъде удостоен със званието "Почетен гражданин на град Пловдив". Вносители са представители от различни политически групи в ОбС - Пловдив: Стефан Послийски, Георги Василев, Славчо Атанасов, КостадинПалазов, Иван Пенков, Димитър Арнаудов, Константин Георгиев, Ивайло Димов, ГеоргиТитюков, Тервел Борисов,  Яшар Асан, Николай Гюров, Борислав Инчев, предава Plovdiv24.bg.

През 2026 г. маестро Мичо Димитров има юбилей и навършва 70 години. Това е повод не само за равносметка на един впечатляващ творчески път, преминал през найпрестижните световни сцени, но и за признание от страна на неговия роден град. Неговият принос за културния имидж на Пловдив е неоспорим - от годините като концертмайстор на Пловдивската филхармония под ръководството на легендарния Добрин Петков, през годините като концертмайстор на Държавна опера - Пловдив и преподавател в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев". В качеството си на посланик на пловдивската и българската култура в Европа и света, Мичо Димитров е пример за професионализъм, почтеност и неизчерпаема творческа енергия. 

Виртуозният цигулар има изключителни творчески постижения. Той е лауреат на престижни международни конкурси и солист на водещи оркестри, утвърдено име в световното класическо изкуство. През десетилетията остава тясно свързан с Пловдив, заемайки ключови позиции в пловдивските културни институции, допринасяйки за високото ниво на изпълнителското изкуство. В мотивите за предложението се изтъква, че популяризира Пловдив по света в кариерното си развитие в Нидерландия, Германия и Великобритания, където винаги е подчертавал принадлежността си към пловдивската културна общност.

Освен като музикант, маестрото се утвърди и като значим визуален артист, чиито изложби се превърнаха в неизменна част от културния календар на Пловдив. 

Мичо Димитров е роден на 20 май 1956 г. в Пловдив. Израства в семейство с подчертано отношение към изкуството. Пътят му започва на 6-годишна възраст в Школата на читалище "Иван Вазов", а по-късно в Детската музикална школа към Пловдивското музикално училище при Тодор Кацаров. Още на 11-годишна възраст (1967 г.) печели първия си международен успех на конкурса "Ярослав Коциян" в Чехословакия.

Завършва Пловдивското музикално училище през 1974 г. като изключителен талант, печелейки в рамките на един месец три големи награди (конкурс "Светослав Обретенов", Републикански фестивал и Преглед на училищата по изкуствата). Приет е без изпит в Българската държавна консерватория в класовете на проф. Боян Лечев и проф. Владимир Аврамов. Международният му пробив води до стипендия от Британския съвет и специализация (1980-1983 г.) в престижното училище "Гилдхол" (Guildhall School of Music and Drama) в Лондон при проф. Ифра Нийман, където завършва с най-високо отличие и наградата "Майра Хес".

По покана на големия диригент Добрин Петков става концертмайстор на Пловдивската филхармония (1983-1988), изнасяйки десетки концерти у нас и в чужбина. През 1988 г. започва кариерата си в Нидерландия. Дълги години (1989-2013) е концертмайстор на престижния Радио-филхармоничен оркестър в Хилверсум. Гостува като концертмайстор в Операта в Лион по покана на Кент Нагано. От 2017 г. се завръща в родния град като концертмайстор на Държавна опера - Пловдив и преподавател в АМТИИ, затваряйки цикъла на своя творчески път там, откъдето е започнал.







