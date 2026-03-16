Румен Радев за Пловдив град:
1. Владимир Николов
Владимир Николов е емблематична фигура в българския спорт и един от най-успешните капитани в историята на националния волейболен отбор. Дългогодишен капитан на националния отбор на България, с който печели множество отличия на световно и европейско ниво. Професионалният му път включва 14-годишен управленски опит като мениджър и ръководител в структурите на волейболен клуб "Левски“, където работи активно за развитието на детско-юношеския спорт и професионалното направление. Завършва висшето си образование в Националната спортна академия със специалност "Учител и треньор“. Експертизата му съчетава спортна дисциплина с доказани лидерски качества и умения за управление на екипи и големи спортни проекти. Владимир Николов владее пет чужди езика – сръбски, руски, английски, френски и италиански.
2. Катя Стайкова
Катя Стайкова е водещ експерт в областта на икономическото развитие и изпълнителен директор на Клъстер "Тракия икономическа зона“ – стратегически проект с международно значение. С богат опит в комуникациите, бизнеса и публичните политики, тя активно работи за привличането на инвеститори и за разширяването на партньорствата между България и глобални пазари, включително Китай. Завършила икономика и социология, Стайкова е сред ключовите лица, допринасящи за утвърждаването на региона като водещ индустриален център.
3. Петър Тодоров
Петър Тодоров е доказан професионалист в системата на сигурността с дългогодишен опит в ръководни позиции. Преминал през престижни военни и полицейски обучения, той изгражда кариера в криминалната полиция и достига до едни от най-високите постове в МВР – директор на ОДМВР – Пловдив и главен секретар на министерството. Тодоров е разпознаван като лидер с висока експертиза в управлението на обществения ред и сигурността.
4. Стефан Свиленов
Стефан Свиленов съчетава две силни професионални направления – авиация и право. Като капитан в международна авиокомпания той носи отговорност за безопасността на хиляди пътници, а юридическият му опит го прави ценен експерт в областта на регулациите и корпоративното управление. Работил е като юрисконсулт в големи енергийни компании и като ръководител по съответствие и одитор в авиационния сектор. Свиленов е пример за модерно, мултидисциплинарно лидерство.
5. Даниела Николова-Кършева
Даниела Николова-Кършева е утвърден юрист и опитен администратор с кариера, обхващаща както частния сектор, така и ключови държавни институции. Работила е като адвокат в областта на търговското и гражданското право, а впоследствие заема ръководни позиции като заместник областен управител на Пловдив, заместник-директор на РЗОК – Пловдив и директор в Агенцията по вписванията в Пловдив. Тя е професионалист с доказани управленски умения и задълбочена правна експертиза.
6. Нели Делкова Карабахчиева
Нели Карабахчиева е уважаван педагог и хореограф, посветила кариерата си на съхраняването и популяризирането на българския фолклор. Дългогодишен преподавател в СУ "Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив, тя е и председател на сдружение "Фолклорен свят – Седенчица“ и художествен ръководител на ансамбъл "Седенчица“. Завършила АМТИИ и Пловдивския университет, Карабахчиева е сред най-активните посланици на българските традиции и танцово изкуство.
7. Христо Симеонов
Христо Симеонов е специалист с широк профил в областта на финансите, човешките ресурси и европейските проекти. Кариерата му започва в Министерството на отбраната, а по-късно заема ръководни позиции в частния сектор. Днес управлява консултантска компания, която подпомага бизнеса в разработването и управлението на европейски програми и в изграждането на ефективни HR политики. Симеонов е професионалист с висока експертиза и стратегическо мислене.
8. Петър Денчев
Петър Денчев е предприемач с визия и активен участник в развитието на строителството, туризма и индустрията в региона. Носител е на специалната награда "Сграда на годината“ и председател на Сдружението на пловдивските хотелиери. Съосновател е на инициативи за устойчиво развитие и бизнес иновации. Преди предприемачеството е професионален футболист, част от младежкия национален отбор. Завършил маркетинг и бизнес администрация, Денчев продължава да надгражда знанията си в инженерното управление.
9. Боян Стойков
Боян Стойков е бизнесмен и ръководител с дългогодишен опит в развитието на търговски и бизнес структури. Работил е като управител, съдружник и изпълнителен директор в различни компании, като успешно ръководи екипи и бизнес процеси. Завършил бизнес администрация, той е ориентиран към устойчив растеж и модерни управленски практики.
10. Милена Христова
Милена Христова е юрист с богат опит в корпоративното управление и правната практика. Работи като главен юрисконсулт и председател на Управителния съвет на браншова организация на производителите на лекарствени продукти. Паралелно управлява частни компании в сферата на бизнеса и логистиката. Завършила право в Софийския университет, Христова е професионалист с висока правна култура и стратегическо мислене.
11. Петя Райчева
Петя Райчева е педагог и психолог с дългогодишен опит в образованието и социалната работа. Работила е като учител, преподавател по английски език, училищен психолог и педагогически съветник. Участвала е в проекти за подкрепа на деца и семейства. Завършила Пловдивския университет, тя притежава квалификации като педагог и психолог-консултант и допълнителни обучения в областта на образователната и еволюционната психология.
12. Веселина Карапеева
Веселина Карапеева е директор и дългогодишен педагог с ключова роля в развитието на математическото и технологичното образование в Пловдив. Била е учител по информатика в МГ "Акад. Кирил Попов“ и старши експерт в Регионалното управление на образованието. Днес ръководи Математическата гимназия в Пловдив, като работи за модернизацията и високите стандарти в обучението. Завършила е математика и информатика в Пловдивския университет.
13. Тома Цилев
Тома Цилев е професионалист с доказан опит в управлението на спортни организации и стратегическото развитие на клубни структури. Кариерата му започва като старши юрисконсулт в Областна дирекция "Земеделие“ – Пловдив, след което преминава в ръководния екип на ПФК "Локомотив Пловдив“. Днес е изпълнителен директор на клуба и играе ключова роля в модернизацията, управлението и устойчивото развитие на организацията. Притежава магистърски степени по право и спортен мениджмънт.
14. Георги Костов
Георги Костов е иновативен професионалист, съчетаващ експертиза в софтуерното инженерство и правото. Като старши софтуерен инженер в банковия сектор участва в разработването на високотехнологични мобилни решения и системи за киберсигурност. Преди това практикува като адвокат в областта на гражданското, търговското и административното право. Развива предприемачески проекти, насочени към дигитализацията на правните услуги. Активно се занимава и с пчеларство, подкрепяйки инициативи за опазване на природата и устойчиво земеделие.
15. Теодора Иларионова-Вълева
Теодора Иларионова-Вълева е специалист по логистика и международна търговия с опит в динамична международна среда. Работила е по координацията на сложни логистични процеси, анализ на данни и управление на доставки, като поддържа активни партньорства с глобални компании. Завършила е "Интернационално развитие“ във Виенския университет и е сред младите експерти, ориентирани към модерни, устойчиви и ефективни бизнес решения.
16. Ивайло Сираков
Проф. д-р Ивайло Сираков е водещ учен и преподавател в областта на екологията и управлението на околната среда. Завършил Тракийски университет – Стара Загора, той придобива бакалавърска, магистърска и докторска степен, а днес е професор в същия университет. Работил е като изследовател в Цюрихския университет по приложни науки в Швейцария. Автор е на над 75 научни публикации, два учебника и няколко патента. Участва активно в международни и национални научни проекти и е сред водещите експерти в своята област.
17. Сийка Димчева
Д-р Сийка Димчева е уважаван специалист по обществено здраве с дългогодишен опит в епидемиологията и здравната администрация. Кариерата ѝ преминава през ХЕИ в Свиленград, Карлово и Пловдив, след което заема ключови експертни и ръководни позиции в регионалните здравни структури. Била е директор на дирекция "Медицински дейности“, главен секретар и по-късно директор на РЗИ – Пловдив (2021–2024). Завършила е медицина и право, има специализации по епидемиология, социална медицина и здравен мениджмънт, както и докторска степен по трудова медицина.
18. Иван Шиков
Иван Шиков е ветеринарен лекар с богат опит в управлението на здравеопазването на животните и контрола на храните. Работил е като официален ветеринарен лекар, началник на отдел "Здравеопазване на животните“ и директор на ОДБХ – Пловдив. По-късно заема ръководни позиции в Българската агенция по безопасност на храните, включително заместник изпълнителен директор и изпълнителен директор. Притежава магистърска степен по ветеринарна медицина и ветеринарна администрация и е сред водещите експерти в сектора.
19. Елена Кантарева-Дечева
Проф. д-р Елена Кантарева-Дечева е изтъкнат художник-реставратор и преподавател с над 30 години опит в опазването на културното наследство. Специализира в консервацията на антични мозайки и ръководи ключови реставрационни проекти в Пловдив, включително Епископската базилика на Филипопол и Малката базилика. От 2021 г. е директор на Общински институт "Старинен Пловдив“, където активно работи за съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на града. Преподава във Факултет "Изобразителни изкуства“ на АМТИИ.
20. Светослав Георгиев
Д-р Светослав Георгиев е лекар с впечатляваща кариера, обединяваща клинична практика, военномедицински опит и академична дейност. Работил е във Военномедицинска академия – Пловдив, където заема ръководни позиции, включително началник на УНГ отделение и на Консултативно-диагностичния блок. Има опит като авиолекар във Военновъздушните сили. В момента е асистент във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – Пловдив и докторант в катедра "Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“. Притежава специалности по авиационна медицина и УНГ болести и магистратура по здравен мениджмънт.
21. Ерай Каймакам
Ерай Каймакам е лекар в Клиниката по урология към УМБАЛ "Св. Георги“ – Пловдив, с активна роля в клиничната практика, обучението на студенти и работата със социално уязвими групи. Участва в подготовката на бъдещи медици в Медицинския симулационен тренировъчен център към Медицински университет – Пловдив. Автор е на научни публикации, представяни на национални и международни форуми. Продължава обучението си в магистърска програма по здравен мениджмънт и е силно ангажиран с обществени каузи в сферата на здравеопазването и образованието.
22. Веселин Димитров
Веселин Димитров е специалист по здравен мениджмънт и административно управление с опит в ръководството на лечебни заведения и болнични структури. Работил е като административен директор и мениджър в здравния сектор, а в момента заема ръководна административна позиция в Медицински университет – Пловдив. Притежава висше образование по право и здравен мениджмънт и е утвърден експерт в управлението на здравни институции.
23. Иван Кляшев
Иван Кляшев е специалист по маркетинг и международен бизнес с активна роля в развитието на логистични и митнически услуги. Като маркетинг мениджър отговаря за стратегическото позициониране, партньорските отношения и внедряването на нови дигитални решения. Участва в бизнес организации и заема ръководни позиции в индустриални и търговски структури. Завършил е международен бизнес в Regent’s University London и има магистърска степен по митническо разузнаване и разследване.
24. Илия Гатев
Илия Гатев е икономист с дългогодишен професионален опит в сферата на финансите, счетоводството и вътрешния одит. Завършва средното си образование в СУ "Никола Вапцаров“ с отличен успех, а по-късно придобива магистърска степен по финанси и кредит в Университета за държавни финанси в Москва. От 2017 г. е изпълнителен директор на най-голямото стоково тържище за плодове и зеленчуци в България. Паралелно с професионалната си дейност участва активно и в местното самоуправление като общински съветник в Общински съвет – Пловдиив.
