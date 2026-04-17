Пожарникарите са спасили на косъм разпространението на огъня от горящата автоморга към съседните обекти. На мястото е имало силно горими полимерни и горивно-смазочни материали, които са лесно възпламеними. Потушаването на пламъците освен това е било затруднено от силния вятър, който е духал в посока изток - запад. В един момент е имало опасност огънят да се прехвърли към съседните база на "Автобусни превози" и друга автоморга. Само бързата реакция на огнеборците е предотвратила разпространението.

Опожарени са няколко десетки бройки превозни средства, но не може да се каже точно колко, тъй като в обекта има части от леки автомобили, каросерии и т.н. В потушаването на огъня са участвали седем пожарни автомобила.

Пожарът вече е ликвидиран, но огнеборците остават на място, докато се уверят, че е напълно безопасно, съобщи за Plovdiv24.bg началникът на РД Пожарна безопасност и защита на населението старши комисар Васил Димов, който бе на място.

Най-вероятната причина за възникването на пожара са запалени в съседство до автоморгата сухи треви.