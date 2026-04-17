Гори автоморга зад хотел "Чиирите". Това съобщиха за читателите на Plovdiv24.bg от пресцентъра на пожарната в Пловдив.

Преди минути ви информирахме за голям пожар гори край булевард "Кукленско шосе" в Пловдив. За това съобщи читател на медията ни.

Ог думите на човека стана ясно, че пламъците идват откъм индустриалната зона, която се намира в района.

Седем пожарни автомобила пътуват към мястото на произшествието, обясниха още от пресцентъра на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в града под тепетата.