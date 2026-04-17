Десетки автомобили са изгорели при пожара край Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg. Мястото буквално изглежда опустошено. И в момента там текат гасителни действия от страна на пловдивските огнеборци.

Както медията ни ви информира първа, гори автоморга зад хотел "Чиирите". Това съобщиха за читателите ни преди минути от пресцентъра на пожарната в града под тепетата.

Седем пожарни автомобила са на мястото на произшествието, обясниха още от пресцентъра на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в града под тепетата.

Към момента липсва информация дали има пострадали хора.

