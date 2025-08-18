ИЗПРАТИ НОВИНА
Пожарникари режат автомобил край Пловдив, за да извадят шофьора
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:21
© Фейсбук
Тежък пътен инцидент е станал на броени километри от Пловдив днес следобед в отсечката от пътен възел "Скобелева майка" към отбивката за магистрала "Тракия". Стотици водачи се оказали в голямо задръстване.

На място са пристигнали линейка, полиция и пожарна, като огнеборците са рязали ламарини, за да извадят заклещения шофьор в колата. Няма подробности какво е състоянието му. Причините за възникването на произшествието тепърва ще се установяват от органите на реда.









