Пожарникари режат автомобил край Пловдив, за да извадят шофьора

© Фейсбук Тежък пътен инцидент е станал на броени километри от Пловдив днес следобед в отсечката от пътен възел "Скобелева майка" към отбивката за магистрала "Тракия". Стотици водачи се оказали в голямо задръстване.



На място са пристигнали линейка, полиция и пожарна, като огнеборците са рязали ламарини, за да извадят заклещения шофьор в колата. Няма подробности какво е състоянието му. Причините за възникването на произшествието тепърва ще се установяват от органите на реда.