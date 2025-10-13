© Частна камера засне момент на тежка вандалска порява в централната част на Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Точното място е улица "Крали Марко" 23. Престъплението е от вчера, 12 октомври.



На краткото видео се вижда как млад мъж, без да има някаква видима причина, счупва чистачките на паркиран лек автомобил и след това най-спокойно и невъзмутимо се оттегля в неизвестна посока.



