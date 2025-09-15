Полиция влезе в два ромски квартала в Пловдив, има арестувани

© Илюстративна снимка Петима мъже са били заловени с контрабанден тютюн при спецакции в пловдивските квартали "Столипиново“ и "Шекер махала“. В петък, на ул. "Ландос“, полицаи от Шесто РУ засекли водач да превозва в автомобила си почти 12 килограма наситнена тютюнева листна маса без български бандерол.



Ден по-късно колегите им от Трето РУ иззели още 8 килограма от безакцизната стока при спиране на три коли и пешеходец на бул. "Васил Априлов“ и улиците "Дилянка“ и "Георги Бенев“. Мъжете са на възраст между 46 и 74 години. Срещу тях се водят проверки за престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.



