ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Полиция влезе в два ромски квартала в Пловдив, има арестувани
Ден по-късно колегите им от Трето РУ иззели още 8 килограма от безакцизната стока при спиране на три коли и пешеходец на бул. "Васил Априлов“ и улиците "Дилянка“ и "Георги Бенев“. Мъжете са на възраст между 46 и 74 години. Срещу тях се водят проверки за престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
МУ Пловдив откри 80-ата си академична година
16:01 / 15.09.2025
Задължителна матура по математика в 12 клас не се предвижда
16:21 / 15.09.2025
Министър Вълчев за родителите на деца, които не ходят на училище:...
15:41 / 15.09.2025
Министърът на образованието в Пловдив: Най-лошото за едно дете е ...
15:19 / 15.09.2025
Масови арести в Пловдив
12:23 / 15.09.2025
Кметът: Младите математици имат нужда от свой дом
13:00 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS