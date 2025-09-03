ЗАРЕЖДАНЕ...
|Полиция изведе 4 девойки от пловдивски мол
"Около 18:30 часа в неделя четири млади жени бяха изведени през централния вход на мол Plovdiv Plaza, съпроводени от 2-ма служители на полицията.
Момичетата бяха на около 16-17 години. Нямаха сложени белезници на тях. Полицаите ги вкараха в патрулката и потеглиха".
По думите му жените не са били смутени или притеснени.
В мола е имало много граждани, пазаруващи дрехи, но никой не е чул за проблем в някои от магазините.
От пресцентъра на МВР Пловдив споделиха, че няма сигнал за кражба или друг проблем на територията на търговския център и вероятно става въпрос за рутинна проверка.
