Полиция изведе 4 девойки от пловдивски мол

© Plovdiv24.bg Четири девойки са били изведени от служители на реда от популярен пловдивски мол, сподели читател на Plovdiv24.bg. Той е станал свидетел на случилото се.



"Около 18:30 часа в неделя четири млади жени бяха изведени през централния вход на мол Plovdiv Plaza, съпроводени от 2-ма служители на полицията.



Момичетата бяха на около 16-17 години. Нямаха сложени белезници на тях. Полицаите ги вкараха в патрулката и потеглиха".



По думите му жените не са били смутени или притеснени.



В мола е имало много граждани, пазаруващи дрехи, но никой не е чул за проблем в някои от магазините.



От пресцентъра на МВР Пловдив споделиха, че няма сигнал за кражба или друг проблем на територията на търговския център и вероятно става въпрос за рутинна проверка.