Полицаи от Шесто спипаха жителка на "Столипиново"

© При полицейския действия вчера служители от Шесто РУ иззели общо 2240 къса контрабандни цигари от частен адрес в пловдивския квартал "Столипиново“. Това съобщиха от пловдивската полиция.



Като заподозряна незаконното им придобиване и съхранение на безакцизните тютюневи изделия от две фабрични марки е 46-годишната обитателка на апартамента, срещу която се води проверка за престъпление по Наказателния кодекс.