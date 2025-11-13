ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Полицаи от Шесто спипаха жителка на "Столипиново"
Като заподозряна незаконното им придобиване и съхранение на безакцизните тютюневи изделия от две фабрични марки е 46-годишната обитателка на апартамента, срещу която се води проверка за престъпление по Наказателния кодекс.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Докараха в съда насилниците от "Столипиново", пребили мъж заради ...
11:50 / 13.11.2025
Пловдив се готви да посрещне изключително културно събитие
11:24 / 13.11.2025
БМВ помля ограда в Пловдив
10:09 / 13.11.2025
Бившият шеф на митницата в Пловдив: Имаше полицаи с тежко въоръже...
09:30 / 13.11.2025
Интересно предложение за два свободни общински терена в сърцето н...
09:12 / 13.11.2025
Пловдив се похвали с иновация, която във Варна е факт от години
09:55 / 13.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Цитиридис се натрови
10:18 / 11.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS