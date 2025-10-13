Полицаи ескортираха бременна жена и мъжа й до болница в Пловдив

© Фейсбук На 10 октомври следобед, докато изпълнявали задълженията си в района на Гребната база в Пловдив, до служебния микробус на униформени от сектор "Специализирани полицейски сили“ спрял лек автомобил.



Неговият разтревожен водач обяснил, че спешно трябва да откара бременна в 8-я месец жена в болница поради силни болки. На опасението на мъжа, че трафикът ще го затрудни много, полицаите реагирали единодушно и без да се двоумят - потеглили с включени светлинна и звукова сигнализация пред колата и й осигурили безопасен коридор. Така, избягвайки задръстванията по два от големите пловдивски булеварди - "Копривщица“ и "Пещерско шосе“, за кратко заедно стигнали до здравното заведение, където жената била поета от специалистите.



След оказаното съдействие екипът отново продължил с преките си задачи, а за адекватната им реакция и проявената човечност и съпричастност бъдещата майка разказа в публикация в социалната мрежа.



Нейната сърдечна благодарност е насочена към инспектор Георги Малаков, младши инспекторите Асен Димов и Атанас Далаберов и младши експертите Пламен Димов, Камен Костов и Владимир Калинов, които с поведението си доказаха, че служителите на реда се отличават с професионализъм, отговорност и отдаденост.