© виж галерията Вчера Plovdiv24.bg ви информира за влак, престояващ на централната жп гара в Пловдив от два дни.



Влакът Optima Express, превозващ автомобили и пътници чужденци, е блокиран поради спиране на работата от сърбите, протестиращи срещу железопътната катастрофа, станала в Сърбия на 1 ноември миналата година.



Близо 500 турски пътници са задържани принудително в района на Централна гара-Пловдив. Служителите на Optima не са могли да дадат изявление по въпроса и са посочили, че чакането ще продължи.



Вчера се стигнало и до напрежение сред блокираните пътници и се е наложила намесата на българските власти и турския консул в Пловдив. Взето е решение по-късно вечерта влакът да се върне обратно към Одрин.



"Отвътре на Оптима Експрес МБВ13154 Одрин (Турция)-Филах (Австрия) на гара Пловдив с 3 дена закъснение или по-точно около 4500 минути заради протестите в Нови Сад (Сърбия)", написа по този повод потребител на Фейсбук, който качи снимка на въпросния влак отвътре.