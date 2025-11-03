ЗАРЕЖДАНЕ...
Мистериозен влак, превозващ автомобили и чужденци, от два дни стои блокиран в Пловдив
"От два дни на Централна гара Пловдив стои единият от съставите на "Optima Express". Причината е, че в съседна Сърбия има протести и влакът не може да премине. За обезпечаване нуждите на вагоните от електричество към тях е прикачен електровоз.
Снимката е от вчера. На гара Пловдив все още не работят колонките, от които се подава напрежение 1500 волта и затова има локомотив отпред", съобщиха запознати.
Влакът Optima Express, превозващ автомобили и пътници чужденци, е блокиран поради спиране на работата от сърбите, протестиращи срещу железопътната катастрофа, станала в Сърбия на 1 ноември миналата година.
Близо 500 турски пътници са задържани принудително в района на Централна гара-Пловдив. Служителите на Optima не са могли да дадат изявление по въпроса и са посочили, че чакането ще продължи.
Към момента не е известно кога влакът ще потегли. От властите е поискано съдействие за разрешаване на ситуацията.
