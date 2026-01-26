ЗАРЕЖДАНЕ...
|Подхлъзнах се и паднах, не съм си правила селфи: Как спасиха жената от Гребния канал в Пловдив
По информация на охраната жената е паднала във водата след подхлъзване. "Тя е била сама на моста, не си е правила селфи. Навела се е, хлъзнали са ѝ се краката и е пропаднала под моста върху леда“, разказа в ефира на "Здравей, България“ Кръстьо Чонов, който е отговорник на охранителите на Гребния канал.
Инцидентът се е случил непосредствено срещу охранителната кабина. Дежурният служител е забелязал жена с вдигнати ръце във водата и веднага е взел спасителен пояс, след което се е насочил към мястото. По това време наоколо вече е имало случайно преминаващи граждани, които също са реагирали и са хвърлили пояс, но въжето се е оказало твърде късо.
"Нашият служител се затича с втория пояс. Младежи, които бяха наблизо, удължиха въжето и подадоха пояса на момичето. Тя се хвана за него и беше извадена“, обясни Чонов. По думите му цялата спасителна акция е продължила около 4–5 минути.
Жената е била във водата кратко време, но е получила хипотермия и охлузвания от леда. Тя е откарана с линейка в болница, като състоянието ѝ е стабилно и без опасност за живота. В акцията са участвали двама служители на охраната, както и случайно преминаващи граждани.
По темата за мерките за безопасност говори и директорът на ОП "Общинска охрана“ – Пловдив Димитър Палашев. Той припомни, че това не е първият подобен инцидент. "Преди години майка с дете паднаха в ледените води, имали сме и случай с младеж, който се опита да си направи селфи върху леда. Това място не бива да се подценява“, подчерта Палашев.
По думите му в момента охраната е засилена – има четири постоянни поста по протежението на канала и два патрулни автомобила, които извършват регулярни обходи. "Охранителите са инструктирани да реагират превантивно – ако видят групи хора или рисково поведение, да се намесват своевременно“, каза директорът на общинската охрана.
Палашев обърна специално внимание на опасностите при падане във водата. "Дъното е изключително хлъзгаво заради натрупвания и застояла вода. Без спасителен пояс и въже практически е невъзможно човек да излезе сам. Имали сме случаи, в които дори хора, скочили да помагат, също са изпадали в опасност и са били вадени с пояси“, обясни той.
По отношение на възможността за допълнително обезопасяване директорът посочи, че цялостно ограждане на канала е трудно заради дължината му – около 5 километра – и заради факта, че това е спортно съоръжение, на което се провеждат състезания. Въпреки това темата остава отворена, особено на фона на предишни инциденти, включително случай, при който за кратък период във водата са паднали над 10 души.
От общинската охрана отново отправиха апел към гражданите да бъдат изключително внимателни, особено през зимните месеци. "Разходките с деца и домашни любимци трябва да са далеч от ръба на канала. Само с табели явно не е достатъчно“, подчертаха от службата.
