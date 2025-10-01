ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Подготвителен курс започват 90 чуждестранни студенти на МУ Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:27Коментари (0)142
©
90 курсисти от Турция, Гърция, Венецуела, Сирия, Франция, Холандия, Русия, Испания, Великобритания, Южна Африка, Албания, Ливан, Италия, Ирландия и Япония ще преминат обучение в Департамента по езиково и специализирано обучение на МУ – Пловдив през новата академична година.

Днес тя бе официално открита от директора на ДЕСО доц. Димитър Мирчев, съобщават от вуза. Той приветства курсистите с думите:

"Вие започвате ново пътешествие – към знанието, професионалното израстване и личното развитие. Този подготвителен курс ще Ви предостави необходимите езикови и академични умения, за да продължите уверено своето обучение като бъдещи студенти в нашия университет. Всяко начало изисква усилия и решителност, но именно тук ще получите основата, която ще Ви подготви за предизвикателствата на студентския живот. Медицинският университет – Пловдив е институция с богати традиции, високи академични стандарти и международно признание. Тук ще срещнете преподаватели, които ще ви подкрепят и вдъхновяват, ще навлезете в академична среда, която съчетава строгостта на науката с хуманността на медицинската професия.“

Експертът от учебен отдел Елена Душилова обясни на всички курсисти, че от учебната 2024/2025 г., след решение на Академичен съвет на МУ-Пловдив, успешно положилите всички изпити се записват като студенти в университета след представяне на удостоверение за завършен подготвителен курс.

Дисциплините, по които ще се обучават, са английски, латински език, биология, химия и физика, като доц. Мирчев представи на присъстващите всички бъдещи преподаватели.

Миналогодишни курсисти, които сега са първокурсници, дадоха съвети на новопостъпилите, като ги увериха, че подготвителният клас дава спокойствие, увереност и възможност за по-добро опознаване на университета и града. Споделиха за отдадеността на преподавателите от ДЕСО, които през учебната година са били неотлъчно до тях и са съдействали за решаването на всички възникнали проблеми.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив раздават джобна преизчислителна таблица от левове в евр...
16:27 / 01.10.2025
Познато лице става зам.-шеф на Окръжна прокуратура Пловдив
15:41 / 01.10.2025
Шофьори: Община Пловдив е малоумна!
15:18 / 01.10.2025
Прокуратурата погна двете гаменчета, пребили мъж в Пловдив
14:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Само на 29 години е бил загиналият до Пловдив моторист
13:23 / 01.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
21:32 / 29.09.2025
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
15:56 / 30.09.2025
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
19:38 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:50 / 29.09.2025
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
12:12 / 29.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
Тенис от Пловдив и региона
Други спортове
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: