Подготвителен курс започват 90 чуждестранни студенти на МУ Пловдив

© 90 курсисти от Турция, Гърция, Венецуела, Сирия, Франция, Холандия, Русия, Испания, Великобритания, Южна Африка, Албания, Ливан, Италия, Ирландия и Япония ще преминат обучение в Департамента по езиково и специализирано обучение на МУ – Пловдив през новата академична година.



Днес тя бе официално открита от директора на ДЕСО доц. Димитър Мирчев, съобщават от вуза. Той приветства курсистите с думите:



"Вие започвате ново пътешествие – към знанието, професионалното израстване и личното развитие. Този подготвителен курс ще Ви предостави необходимите езикови и академични умения, за да продължите уверено своето обучение като бъдещи студенти в нашия университет. Всяко начало изисква усилия и решителност, но именно тук ще получите основата, която ще Ви подготви за предизвикателствата на студентския живот. Медицинският университет – Пловдив е институция с богати традиции, високи академични стандарти и международно признание. Тук ще срещнете преподаватели, които ще ви подкрепят и вдъхновяват, ще навлезете в академична среда, която съчетава строгостта на науката с хуманността на медицинската професия.“



Експертът от учебен отдел Елена Душилова обясни на всички курсисти, че от учебната 2024/2025 г., след решение на Академичен съвет на МУ-Пловдив, успешно положилите всички изпити се записват като студенти в университета след представяне на удостоверение за завършен подготвителен курс.



Дисциплините, по които ще се обучават, са английски, латински език, биология, химия и физика, като доц. Мирчев представи на присъстващите всички бъдещи преподаватели.



Миналогодишни курсисти, които сега са първокурсници, дадоха съвети на новопостъпилите, като ги увериха, че подготвителният клас дава спокойствие, увереност и възможност за по-добро опознаване на университета и града. Споделиха за отдадеността на преподавателите от ДЕСО, които през учебната година са били неотлъчно до тях и са съдействали за решаването на всички възникнали проблеми.