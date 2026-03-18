Тони Стойчева.
По нейно искане ОП "Чистота“ е извършило почистване на обекта и той вече е приведен в добър вид.
"Получихме сигнал от гражданка, че стените и пейката са изцапани със спрей и вследствие на това нейните дрехи са били увредени. Спирката беше ремонтирана през 2024 г. и бяха монтирани нови поликарбонатни плоскости.
Районната администрация води последователна политика по повод намаляването на подобни вандалски прояви – провежда информационни кампании и работи активно с идентифицираните извършители.
Увеличава се броят на разглежданите възпитателни дела в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към район "Западен". На част от тях се налагат мерки за полагане на обществено полезен труд, свързан с почистване на надраскани обществени пространства.", каза още тя.
Стойчева апелира гражданите да бъдат активни и да подават сигнали, ако станат свидетели на подобни актове на увреждане на общинската собственост.
"За реализиране на възстановителните дейности се харчи ценен обществен ресурс - труд и финансови средства, а както е видно и от снимката, стените на спирката са трайно увредени от вандалските прояви въпреки почистването.", допълва още тя.
