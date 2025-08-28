ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почистиха Римския акведукт
"Благодарение на съдействието на ОП "Чистота", ОП "Градини и паркове" и Общинска полиция античното съоръжение е почистено от драсканици и графити.
Акцията бе организирана след съгласуване и съобразно издадени инструкции от Регионален археологически музей - Пловдив.
Опазването на нашето културно-историческо наследство е задължение на всеки един от нас и в тази връзка напомням, че археологическите и културни паметници не са място за изразяване на "творчество". Нека се гордеем с ценностите на града и да проявяваме отговорност към опазването им. Всяко посегателство е престъпление спрямо нашата история.
Продължава и почистването на спирки и обществени места в района", допълват от администрацията.
