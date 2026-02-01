ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина уважаван пловдивски съдия
Съдебната общност загуби уважаван магистрат и достоен професионалист, отдал дълги години на правосъдието, с висок морал, почтеност и отдаденост в служба на закона и справедливостта.
Дълги години той правораздаваше в Апелативния съд, като се ползваше с репутацията на изключително компетентен, принципен и справедлив съдия, който не допускаше излишно забавяне на делата.
През него преминаха едни от най-знаковите и сложни наказателни дела в Пловдивския регион.
Васил Гатов започва професионалния си път във Военната полиция, след което става съдия във Военния съд в Пловдив. От 2008 година е съдия в Наказателното отделение на Апелативен съд - Пловдив, където оставя трайна следа със своя професионализъм и морален авторитет.
Освен като изтъкнат магистрат, Васил Гатов беше заклет привърженик на "Ботев“ (Пловдив).
Поклон пред паметта му.
Поклонението ще се състои на 04.02.2026г.,сряда, от 14:00 часа на Централни гробища в град Пловдив.
