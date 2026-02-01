ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина уважаван пловдивски съдия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:27Коментари (0)2116
© Plovdiv24.bg
На 64-годишна възраст, след продължително тежко заболяване, почина съдията от Апелативен съд-Пловдив Васил Гатов.

Съдебната общност загуби уважаван магистрат и достоен професионалист, отдал дълги години на правосъдието, с висок морал, почтеност и отдаденост в служба на закона и справедливостта.

Дълги години той правораздаваше в Апелативния съд, като се ползваше с репутацията на изключително компетентен, принципен и справедлив съдия, който не допускаше излишно забавяне на делата.

През него преминаха едни от най-знаковите и сложни наказателни дела в Пловдивския регион.

Васил Гатов започва професионалния си път във Военната полиция, след което става съдия във Военния съд в Пловдив. От 2008 година е съдия в Наказателното отделение на Апелативен съд - Пловдив, където оставя трайна следа със своя професионализъм и морален авторитет.

Освен като изтъкнат магистрат, Васил Гатов беше заклет привърженик на "Ботев“ (Пловдив).

Поклон пред паметта му.

Поклонението ще се състои на 04.02.2026г.,сряда, от 14:00 часа на Централни гробища в град Пловдив.







