Почина светило в медицината в Пловдив
Д-р Спасов бе дългогодишен ръководител на катедрата по съдебна медицина в Медицински университет – Пловдив и уважаван преподавател на хиляди студенти.
Той бе един от най-опитните и авторитетни експерти в българската медицина.
Доц. Спасов бе и вещо лице по едни от най-сложните казуси в съдебните дела и подпомигна разплитането на редица криминални случаи.
От Българския лекарски съюз също изразиха своите съболезнования:
С дълбока тъга лекарската общност в България се разделя с един от най-ярките представители на съдебната медицина – учен, преподавател и общественик, посветил своя професионален път на истината, знанието и морала в медицината.
Като дългогодишен ръководител на Катедрата по съдебна медицина към Медицински университет – Пловдив, доц. д-р Светлозар Спасов изгради поколения лекари и специалисти, на които предаде не само знания, но и високи нравствени стандарти. Той бе ненадминат ум, мислещ в перспектива напред към бъдещето, неповторим оратор и човек.
Със своята последователност, академична отдаденост и безспорен авторитет доц. Спасов положи основите на медицинската етика и деонтология в страната, превръщайки ги в неотменна част от лекарската професия и общественото доверие към нея.
Той ще бъде запомнен като човек на принципите, ментор на поколения медици и личност, която съчетаваше строгостта на науката с дълбока човечност.
