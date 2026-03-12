Починал е доц. д-р Светлозар Спасов – светило в съдебната медицина и един от водещите експерти в катедрата. За неговата кончина съобщиха близките му.Д-р Спасов бе дългогодишен ръководител на катедрата по съдебна медицина в Медицински университет – Пловдив и уважаван преподавател на хиляди студенти.Той бе един от най-опитните и авторитетни експерти в българската медицина.Доц. Спасов бе и вещо лице по едни от най-сложните казуси в съдебните дела и подпомигна разплитането на редица криминални случаи.От Българския лекарски съюз също изразиха своите съболезнования:С дълбока тъга лекарската общност в България се разделя с един от най-ярките представители на съдебната медицина – учен, преподавател и общественик, посветил своя професионален път на истината, знанието и морала в медицината.Като дългогодишен ръководител на Катедрата по съдебна медицина към Медицински университет – Пловдив, доц. д-р Светлозар Спасов изгради поколения лекари и специалисти, на които предаде не само знания, но и високи нравствени стандарти. Той бе ненадминат ум, мислещ в перспектива напред към бъдещето, неповторим оратор и човек.Със своята последователност, академична отдаденост и безспорен авторитет доц. Спасов положи основите на медицинската етика и деонтология в страната, превръщайки ги в неотменна част от лекарската професия и общественото доверие към нея.Той ще бъде запомнен като човек на принципите, ментор на поколения медици и личност, която съчетаваше строгостта на науката с дълбока човечност.