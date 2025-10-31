ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина най-възрастният практикуващ адвокат в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:47
©
Елена Райчева със своя внук Лео Митев
Пловдив се сбогува с една от своите най-емблематични фигури в правото. На почти 97 години ни напусна адвокат Елена Райчева – най-възрастният практикуващ юрист в града с десетилетия опит и уважение в професионалните среди. Новината съобщи нейният внук Лео Митев в социалните мрежи.

"Никога не я нарекохме 'бабо'. Беше и остава майка за всички ни, дом за малки и големи, вечен пристан, който подслонява и дава утеха, когато умът и сърцето боледуват“, споделя той.

Митев пише в своята публикация, че тя е носила спокойствие във всяка ситуация и е умеела да се надсмива както над себе си, така и над другите, над живота и смъртта.

"Помнеше миналото, но до последно наддаваше ухо за настоящето. И затова никога не остаря“, добавя той.

Внучето й споделя, че разговорите с нея са го възпитали и са създали у него чувство за пълнота и безрезервна обич.

"И въпреки че част от мен си замина с нея завинаги, между нас не остана нищо недоизказано и несподелено. В това е и успокоението ми“, пише той.

Той припомня и един от любимите й ритуали – кратките раздели или късните вечери, завършващи със стихове, които тя произнасяла преди лягане:

"Ти 'лека нощ' ми каза, мила,

но лека ли ще е нощта?

Щом двама ни е разделила,

Не ще е никак лека тя?"

"Лека нощ, мамо Ленче. Благодаря за гостоприемството. Пак ще се видим“, завършва трогателното си послание Лео Митев.

Елена Райчева оставя след себе си впечатляващо наследство като адвокат, майка, баба и наставник, чието влияние ще продължи да се усеща сред близки, колеги и всички, които са имали честта да я познават.







