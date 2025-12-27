ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Почина изтъкнат учител от Пловдив, оставил дълбока следа у мнозина
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:39Коментари (0)512
©
Почина изтъкнатият учител по физика инж. Жак Асса – човек, оставил дълбока и трайна следа в историята на пловдивското образование. Тъжната вест бе съобщена в социалните мрежи от неговия колега и близък приятел Ангел Грънчаров.

В продължение на няколко десетилетия инж. Асса посвещава своя професионален и човешки път на прочутата пловдивска гимназия ПГЕЕ "ТЕТ Ленин“ (днес Професионална гимназия по електротехника и електроника). За своите колеги и за поколения ученици той ще остане завинаги в спомените като човечен, усмихнат, но справедлив и взискателен учител – истински възпитател, който умееше не просто да преподава знания, а да изгражда характери.

Яркият и колоритен образ на инж. Жак Асса е неразривно свързан със златните години на училището – време, в което ПГЕЕ "ТЕТ Ленин“ се утвърждава като елитна гимназия с висок авторитет, силен преподавателски състав и изключително подготвени ученици.

Това са и годините на директора инж. Венелин Паунов (Бог да го прости), с когото инж. Асса заедно изграждат духа, дисциплината и авторитета на училището – ценности, които и днес се помнят и уважават.

Инж. Жак Шемая Асса беше учител по призвание, възпитател по дух и човек с голямо сърце. Неговото присъствие, пример и отдаденост ще останат живи в паметта на всички, които са имали щастието да го познават.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Кметът на "Тракия": Работим с визия за 10–15 години напред
08:25 / 27.12.2025
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през април
06:00 / 27.12.2025
Вижте мотивите на съда за Аднан Юсеинов
19:30 / 26.12.2025
Пловдивчани летят много, но докъде?
19:20 / 26.12.2025
Стана ясна причината за смъртта на починалия днес мъж в центъра н...
16:55 / 26.12.2025
Удар между мерцедеси в Пловдив вдигна на крак полицията
16:05 / 26.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
19:36 / 25.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Пловдив през 2025 година
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: