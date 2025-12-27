Почина изтъкнат учител от Пловдив, оставил дълбока следа у мнозина

© Почина изтъкнатият учител по физика инж. Жак Асса – човек, оставил дълбока и трайна следа в историята на пловдивското образование. Тъжната вест бе съобщена в социалните мрежи от неговия колега и близък приятел Ангел Грънчаров.



В продължение на няколко десетилетия инж. Асса посвещава своя професионален и човешки път на прочутата пловдивска гимназия ПГЕЕ "ТЕТ Ленин“ (днес Професионална гимназия по електротехника и електроника). За своите колеги и за поколения ученици той ще остане завинаги в спомените като човечен, усмихнат, но справедлив и взискателен учител – истински възпитател, който умееше не просто да преподава знания, а да изгражда характери.



Яркият и колоритен образ на инж. Жак Асса е неразривно свързан със златните години на училището – време, в което ПГЕЕ "ТЕТ Ленин“ се утвърждава като елитна гимназия с висок авторитет, силен преподавателски състав и изключително подготвени ученици.



Това са и годините на директора инж. Венелин Паунов (Бог да го прости), с когото инж. Асса заедно изграждат духа, дисциплината и авторитета на училището – ценности, които и днес се помнят и уважават.



Инж. Жак Шемая Асса беше учител по призвание, възпитател по дух и човек с голямо сърце. Неговото присъствие, пример и отдаденост ще останат живи в паметта на всички, които са имали щастието да го познават.



