|Почина изтъкнат учител от Пловдив, оставил дълбока следа у мнозина
В продължение на няколко десетилетия инж. Асса посвещава своя професионален и човешки път на прочутата пловдивска гимназия ПГЕЕ "ТЕТ Ленин“ (днес Професионална гимназия по електротехника и електроника). За своите колеги и за поколения ученици той ще остане завинаги в спомените като човечен, усмихнат, но справедлив и взискателен учител – истински възпитател, който умееше не просто да преподава знания, а да изгражда характери.
Яркият и колоритен образ на инж. Жак Асса е неразривно свързан със златните години на училището – време, в което ПГЕЕ "ТЕТ Ленин“ се утвърждава като елитна гимназия с висок авторитет, силен преподавателски състав и изключително подготвени ученици.
Това са и годините на директора инж. Венелин Паунов (Бог да го прости), с когото инж. Асса заедно изграждат духа, дисциплината и авторитета на училището – ценности, които и днес се помнят и уважават.
Инж. Жак Шемая Асса беше учител по призвание, възпитател по дух и човек с голямо сърце. Неговото присъствие, пример и отдаденост ще останат живи в паметта на всички, които са имали щастието да го познават.
