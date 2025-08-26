Почина д-р Красимира Попова

© Един голям лекар, отдаден до последно на професията си, ни напусна. Д-р Красимира Попова, известен инфекционист и дългогодишен зам.-директор по лечебната част в Транспортна болница в Пловдив, си отиде, съобщиха близките й.



"По своя път към Отвъдното пое голям човек и лекар, инфекционист, д-р Красимира Попова! Почивай в мир, мила Краси! Ще ни липсва твоята всеотдайност и обич към професията, хората и приятелите!", написа настоящият началник на Инфекциозната клиника в Пловдив проф. Олиана Бойкинова.