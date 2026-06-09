Николай Василев заминава за престижния международен космически лагер Space Camp Turkiye, който работи по модел на NASA. Той е подкрепен със стипендия от Община Марица, която реши да застане твърдо зад него и да осигури пълното му финансиране, след като младежът премина през силно конкурентна селекция. Това се случи, след като той участва в националния конкурс, организиран от Център за творческо обучение.

Николай впечатли журито с изключително зряла и оригинална разработка на тема "Може ли кирилицата да бъде първата космическа азбука?“. В своето есе и видео младежът защитава тезата, че при бъдещите мисии до Марс и работата на международните екипажи ще е необходима прецизна писменост без излишни букви. Според него кирилицата със своята връзка между звук и знак осигурява точност и предимства, които да улеснят комуникацията в Космоса в международните мисии.

Пътешествието на младия изследовател, който учи в СУ "Св. Патриарх Евтимий“, започва на 5 юли 2026 г. в Измир, където той ще се присъедини към специалната научна седмица "Училища – партньори в науката“. Тази програма е създадена с една цел да направи мост между училищната скамейка и бързо развиващия се свят на високите технологии, подготвяйки следващото поколение откриватели.

В базата на Space Camp Николай ще влезе в ролята на истински астронавт и ще премине през автентични космически тренажори, използвани в подготовката на екипажите на NASA. Младият българин ще има уникалната възможност да тества Тренажора за безтегловност (1/6 Gravity Chair), който симулира разходка по повърхността на Луната. Николай ще изпита и въздействието на Многоосевия тренажор (Multi-Axis Trainer) – същия, на който пилотите тренират за пълна дезориентация в пространството при навлизане в земната атмосфера. Той ще има шанса буквално да "полети“ със симулатора MAT, който благодарение на перфектния си инженерен баланс се върти на 360 градуса, без да предизвиква световъртеж. Николай ще седне и в пилотската кабина на космическа совалка и ще участва в симулирана мисия по изстрелване и кацане, управлявайки сложни софтуерни системи под напрежение.

Всичко това ще се случва в силно международна среда. Николай ще работи рамо до рамо в STEM лабораториите с деца от целия свят – от САЩ и Европа до Азия. Заедно, говорейки на езика на науката (а защо не и тествайки предимствата на кирилицата), те ще сглобяват мини-ракети, ще програмират роботи и ще решават реални инженерни казуси в критични ситуации.

За да заслужи доверието на журито, Николай засне и емоционално видео есе в Музея на авиацията край Пловдив, където припомня за фундаменталния принос на българи като акад. Виден Табаков към космическите програми.

Ръководството на Община Марица припозна в лицето на Николай бъдещ лидер в науката.

Николай Василев е пример за това колко талантливи, амбициозни и будни млади хора растат в Община Марица. Неговата идея за бъдещето на кирилицата в Космоса впечатлява не само с оригиналност, но и със смелостта да мисли отвъд границите на познатото. За нас е чест да подкрепим неговото участие в Space Camp Turkiye и да му дадем възможност да тества реални космически тренажори и да се докосне до света на науката и високите технологии. Вярвам, че инвестициите в образованието и развитието на младите хора са най-ценната инвестиция за бъдещето на нашата община и на България, заяви кметът на общината Димитър Иванов. Той пожела на Николай успешно представяне, нови знания и незабравими преживявания по пътя към неговите мечти.

Предложението за подкрепата на младежа от Костиево бе на заместник-кмета Николай Стаматов и бе гласувано единодушно от съветниците. Той коментира, че покриването на разходите за обучението е още едно доказателство, че подкрепата за младите таланти и образованието е основен приоритет на местната администрация.

На събора на Костиево преди няколко дни кметовете на Община Марица и на селото Димитър Иванов и Георги Калоферов поздравиха Николай Василев и му връчиха грамота и парична премия.

Николай Василев е на 12 години и е ученик в СУ "Св. Патриарх Евтимий“ в Пловдив. Той има отлични постижения в областта на математиката, английския и български език и други учебни направления. Носител е на призови места в национални и международни състезания. Сред тях първи места от Viva математика с компютър, максимален резултат на Немската международна олимпиада по математика, златен медал от Международната олимпиада по математика Neo Science Olimpiad, печели 97.5 точки от максимум 100 на Cambridge състезание, втори места на "Многознайко“ по английски език и много други. Активно участва в Кралската лига на King олимпиади по математика, английски и български език, където печели златни медали. Най-голямата му мечта е да стане космонавт. За втора година е избран за финалист на Space Camp. Той е класиран сред 300-те млади таланти на България.

Николай ще участва в международната образователна програма Space Camp Тurkiye 2026. Тя има образователен характер и предоставя възможност за развитие на знания и умения в областта на науката, технологиите, инженерните дейности и работата в екип. Центърът е един от двата в света, създадени по модел на NASA.

В рамките на националния конкурс Николай представя впечатляващ авторски проект на тема: "Може ли кирилицата да бъде първата космическа азбука?“ и получава 75 точки от авторитетно жури за проявеното научно мислене, познаването на космическите технологии и оригиналната му визия за бъдещото присъствие на човечеството.