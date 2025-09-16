Почина Тодор Горинов, отдал живота си на културата на Пловдив

© Facebook Почина Тодор Горинов, отдал целия си живот на изкуството и културата на Пловдив.



Горинов бе дългогодишен директор на Дом на културата "Борис Христов", в онези години - Профсъюзен дом на културата "Стефан Кираджиев“, Синдикален дом и Градски дом на културата, той остави трайна следа в културния живот на града.



"На пръсти се броят хората, изпратени с толкова почести при пенсионирането. Заслужено, защото той наистина беше Институция! И притежаваше най-свежото чувство за хумор! До последно!



Неговият неуморен труд и всеотдайност допринесоха за това Домът да се превърне в средище на изкуство, в което се съхранява и развива пловдивската култура, а всички т.нар. любителски състави имаха истински дом, опора, подкрепа, общност и живееха заедно!



Нека съхраним светлия му образ и да продължим делото му. Поклон пред светлата му памет!



Искрени съболезнования на семейството и близките на този скъп за всички нас човек!", споделят от администрацията на община Пловдив



Погребението на Тодор Горинов ще бъде утре от 11 часа в ритуалната зала на гробищен парк "Рогошко шосе".