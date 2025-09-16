ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Почина Тодор Горинов, отдал живота си на културата на Пловдив
Горинов бе дългогодишен директор на Дом на културата "Борис Христов", в онези години - Профсъюзен дом на културата "Стефан Кираджиев“, Синдикален дом и Градски дом на културата, той остави трайна следа в културния живот на града.
"На пръсти се броят хората, изпратени с толкова почести при пенсионирането. Заслужено, защото той наистина беше Институция! И притежаваше най-свежото чувство за хумор! До последно!
Неговият неуморен труд и всеотдайност допринесоха за това Домът да се превърне в средище на изкуство, в което се съхранява и развива пловдивската култура, а всички т.нар. любителски състави имаха истински дом, опора, подкрепа, общност и живееха заедно!
Нека съхраним светлия му образ и да продължим делото му. Поклон пред светлата му памет!
Искрени съболезнования на семейството и близките на този скъп за всички нас човек!", споделят от администрацията на община Пловдив
Погребението на Тодор Горинов ще бъде утре от 11 часа в ритуалната зала на гробищен парк "Рогошко шосе".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Намерени са документите на удавницата в Гребния канал
10:12 / 16.09.2025
"Слънчеви лъчи" започва строителството на трети супермаркет
09:22 / 16.09.2025
Ужасно начало на днешния ден в Пловдив
09:23 / 16.09.2025
Шофьор: Два километра колона не мърда от час
09:16 / 16.09.2025
Живеещ в село на 5 минути от Пловдив: Дишаме го, разваля климатиц...
08:52 / 16.09.2025
Полиция влезе в два ромски квартала в Пловдив, има арестувани
19:35 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS